Гастроли Сахатеатра на сцене Малого театра России

Саха академический театр имени П.А. Ойунского представил спектакли на исторической сцене Малого театра России в рамках гастрольного тура по городам страны. Гастроли под названием «Учитель, перед именем твоим…» посвящены учителям и преподавателям Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина при Малом театре, где обучались шесть студий якутских артистов.

«Эти гастроли войдут в историю тем, что перед великой русской школой – Малым академическим театром России, Саха театр предстал в статусе академическом, как особый знак развития мастерства и достижений национального театра», – отметил глава Якутии Айсен Николаев в своем приветственном адресе.

В Москве 3 октября впервые широкой российской публике представили спектакль «Алитет хайаҕа күрүүр» («Алитет уходит в горы») Т. Семушкина. Постановку о проблемах Арктики, сохранении традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера увидели зрители из разных регионов страны, в том числе из республик Удмуртия, Коми, Алтай, Чувашия, Новосибирской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого округа, также из Киргизии, Узбекистана.

Во второй день, 4 октября, показали знаменитый спектакль «Илиир Хоруол» («Король Лир») У. Шекспира. Как отметил художественный руководитель Саха театра Андрей Борисов, отличием этого показа является игра выпускников Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина разных лет, представление преемственности поколений артистов и традиций театра.

Здесь прошла церемония передачи роли короля Лира молодому артисту, главному режиссеру Саха театра Руслану Тараховскому. Исполнитель этой роли Ефим Степанов на протяжении четверти века преподает, приобщая молодое поколение актеров к театральному искусству.

Педагог, мастер шестой якутской студии Людмила Титова поздравила с успешными гастролями и поделилась радостью, что она причастна к развитию якутского театрального искусства. От руководства Малого театра поступило предложение вновь приехать через год и представить свои спектакли жителям, гостям столицы.

Напоминаем, что большие гастроли Саха академического театра в рамках 100-летия республики начались в Санкт-Петербурге с участия на фестивале «Александринский» и продолжились на земле Калмыкии.