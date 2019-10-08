Гастроли Саха театра в Алдане завершились шикарной постановкой

6-го октября Саха театр представил алданскому зрителю на сцене Дворца Культуры одну из своих масштабных спектаклей – спектакль «Шаман Кээрэкээн» по повести-легенде Платона Ойунского. Эпическая постановка главного режиссера театра Руслана Тараховского поразила зрителя музыкальностью текста спектакля, помпезностью декораций и красочностью костюмов, так как впервые алданский зритель соприкоснулся с якутским спектаклем, с выраженным национальным колоритом.

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После спектакля состоялось совместное фотографирование труппы Саха театра со своими зрителями. От имени общественной организации «Саха аймах» руководитель организации Галина Соловьева вручила благодарственные письма Саха театру и режиссеру спектакля Руслану Тараховскому.

Галина Красноусова, администратор Дворца Культуры: Действительно, у нас нет возможности приехать в Якутск и посмотреть такие спектакли. И мы очень рады, что вы приехали именно к нам и мы увидели такое чудо как спектакль «Шаман Кээрэкээн». В свое время я читала «Тыгын Дархан» и «Глухой Вилюй», поэтому все, что происходило на сцене, прекрасно поняла. Огромное вам спасибо – вы доставили удовольствие всем алданцам.

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Анна Иванова, жительница г. Алдан: Мы очень рады, что наш якутский Саха театр приехал и нас порадовал. Все в восторге и очень-очень довольны. Желаем успехов!

Галина Соловьева, руководитель общественной организации «Саха аймах» г. Алдан: Мы покорены видением молодого режиссера Руслана Тараховского, он так широко и глубоко видит. На счет игры артистов – слов нет, мы так благодарны! Мы, наконец-то, дождались, что на нашу алданскую землю пришли такие знаменитые артисты и, надеемся, что впредь будут к нам приезжать. Алданские зрители очень благодарны, они такого никогда в жизни не видели, тем более на якутском языке с переводом. Это здорово, очень благодарны.

Организаторы гастролей – коллектив Театра юного зрителя и глава Алдана Александр Бугай – на праздничном вечере вручили памятные подарки коллективу Саха театра.

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Александр Бугай: Мы знаем, что в нашей республике прекрасные люди, которые любят и историю, и современность, и каждый зритель оценит ваш труд, потому что вы играете душой. А душа – это самое главное для человека. Спасибо вам за праздник, который вы устроили для всех алданцев. Это незабываемо. Мы ждем вас всегда. Желаем вам успехов и движения вперед!

«Вы увидели, что алданцы любят театр. У нас есть свои традиции – нашему театру юного зрителя в этом году исполнится 40 лет. Мы очень долго ждали, когда же приедет из нашей столицы на гастроли хоть кто-нибудь. Наконец-то, это свершилось. С огромной радостью мы принимаем у нас в Алдане Саха театр, ждем вас снова – приезжайте, я думаю, залы будут полными. Зритель, увидев в первый день постановку «Ревизора», а во второй день «Желанный берег мой…» захотел пойти снова и снова на спектакли. И надеемся, что следующий ваш гастрольный тур в Алдане будет успешным. Я хочу вам пожелать здоровья, творческих успехов, приезжайте к нам еще!» — выступил с речью Игорь Сахно, заместитель главы Алданского района, и вручил Саха театру сувенир «Аал Луук Мас» и новый фотоальбом «Солнце над Алданом», посвященный подготовке и проведению национального праздника Ысыах Олонхо в Алданском районе.

Артисты Театра юного зрителя г. Алдан прочитали Саха театру оду –

«…Уверен, что после этой встречи

Старт нашей долгой дружбе будет дан.

«Да здравствует!, — мы скажем в этот вечер, —

Саха театр, Год театра, ТЮЗ, Алдан… »

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С сегодняшнего дня труппа Саха театра им. П. А. Ойунского начинает свои гастроли в Нерюнгри, где сыграет три спектакля – «Желанный берег мой…» Ч. Айтматова, «Ревизор» Гоголя и «Шаман Кээрэкээн» Ойунского.