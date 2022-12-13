Гастроли, прокат кино и выставки: Якутия налаживает культурные связи с Киргизией

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов в составе делегации Министерства культуры России принял участие в мероприятиях, посвященных закрытию «перекрестного» Года России и Киргизии, прошедших в Бишкеке.

Как рассказал министр, в ходе визита состоялся ряд крупных мероприятий, в частности одним из важнейших событий стала встреча с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбеком Максутовым. На переговорах были обсуждены вопросы по сотрудничеству по реализации совместных проектов в сфере культуры. Прошло торжественное возложение цветов к памятникам Максиму Аммосову, в честь его 125-летия, а также Чингизу Айтматову в честь дня рождения автора. Участие в возложении приняли руководство Министерства культуры Киргизии, министр культуры Якутии Юрий Куприянов, якутская диаспора в Бишкеке, артисты Театра танца.

«Вдвойне приятно, в день рождения Чингиза Айтматова – такой комплимент киргизскому народу — большой гала-концерт национальных коллективов, где наряду с ансамблем Пятницкого и другими крупнейшими творческими коллективами выступил и Театр танца Якутии», — рассказал Юрий Куприянов. – «В ходе переговоров с министром культуры Киргизии запланировали проведение рабочей группы в Москве для обсуждения работы по музейному делу, организации взаимных гастролей. От Республики Саха (Якутия) предложили организовать приезд делегации Киргизии в Якутию на Ысыах будущего года, а также продолжать развивать проекты, связанные с именем Максима Аммосова. Мы со своей стороны предложили также организацию проката якутского кино в Киргизии. Для нас выход на новые рынки проката – важная тема. Киргизия в свою очередь ждет делегацию из Якутии в 2023 году, пока обсуждается февраль».

Также в рамках визита совместно с заместителем министра культуры России Владимиром Осинцевым состоялось знакомство с экспозициями и работой Исторического музея Кыргызстана.