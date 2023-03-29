29.03.2023
19:25
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Происшествия

Гастроли артиста из Калмыкии закончились поножовщиной в ночном клубе

Артист из Калмыкии, приехавший на гастроли в Якутию, пытался убить мужчину. Теперь его ждёт суд, сообщает в пресс-службе прокуратуры РС(Я).

Инцидент произошёл в октябре 2022 года. В развлекательном клубе артист, приехавший в Якутию на гастроли из Калмыкии, поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. Он нанёс якутянину семь ударов складным ножом. Злоумышленник был пьян. Потерпевшего госпитализировали.

Уголовное дело направлено в суд. Калмыцкому артисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

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