Гастарбайтера, ударившего врача, приговорили к 10 суткам

К десяти суткам административного ареста приговорен Якутским городским судом мужчина, ударивший 8 июля врача одной из стоматологических клиник столицы республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Напомним, что в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в полдень 8 июля поступило сообщение о том, что неизвестный ударил сотрудника стоматологической клиники. На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Личность мужчины была установлена и он был задержан.

В клинике рассказали, что это был знакомый пострадавшей, ранее преследовавший ее. Посетитель учинил скандал во время записи на прием, из-за того, что не было свободных окон для записи. Во время разговора пострадавшая снимала посетителя на телефон. Мужчина дернул сотрудницу клиники за правую руку и ударил ладонью в область щеки, в следствии чего она ударилась лбом об стену. После случившегося мужчина выбежал из стоматологии.