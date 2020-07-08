Гастарбайтер ударил врача частной клиники Якутска

Сегодня, 8 июля в одной из частных стоматологических клиник Якутска произошел вопиющий случай.

Днем в поликлинику обратился мужчина. Как сообщает источник SakhaLife, в записи ему было отказано из-за его неадекватного поведения и полной записи к специалисту.

Далее, как видно из записи видеокамеры, мужчина направился за стойку ресепшен, взял сотрудницу в белом халате за руку, вывел ее за стойку, ударил в лицо, так, что женщина ударилась головой об стену. Затем мужчина покинул помещение.

SakhaLife обратился за комментарием к главе Таджикской диаспоры Якутии «Сомониён» Музафару САНГАЛИЕВУ.

Оказалось, Музафар Махмадалиевич еще не видел видео, которое стремительно облетает ватсап и соцсети Якутии. SakhaLife переправил видео главе Таджикской диаспоры, и вновь с ним связался.

— Ничего не могу сказать по этому поводу. Видео сделано издалека, ничего не понятно. Не могу сказать, что это кто-то из членов нашей диаспоры. Разбираться надо. Если бы на компьютере посмотреть, где экран крупнее, лучше было бы видно. С телефона ничего не разобрать. Наверно, ему что-то сказали… Просто так он вряд ли ударил бы. Но и в таком случае он не имеет права бить женщину, тем более на рабочем месте.

Конечно, я еще раз всем нашим объясню правила поведения. Но по данному видео не могу сказать, что это член нашей общины.

SakhaLife связался с пострадавшей сотрудницей. И вот что она рассказала на условиях анонимности, просила и клинику не называть.

Сегодня около 11.50 в нашу стоматологическую частную клинику пришел ранее знакомый мне гражданин Таджикистана ХОДЖИЕВ К.А. 1995 года рождения. Учинил скандал во время записи на приме из-за того, что мы отказали, так как у нас нет свободных окон на запись. Во время разговора я снимала его на сотовый телефон, так как данный гражданин давно преследует меня и не дает покоя из-за личной неприязни ко мне. Он дернул меня за правую руку и ударил ладонью в правую щеку. От удара я ударилась лбом об стену. После чего он выбежал из стоматологии.

Пострадавшая обратилась в полицию.

SakhaLife будет следить за развитием событий.