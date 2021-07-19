Гасан Гасанбалаев собирается трудоустроить 1500 человек на Дальнем Востоке и Арктике

КРДВ совместно с АНО «Наша Арктика» и Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» запускают пилотный проект для устранения кадрового дефицита

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственная Минвостокразвития, провела анализ ежегодной кадровой потребности экономики и социальной сферы Арктической зоны РФ. Он показал, что в период до 2035 года в Арктике планируется создание более 182 тыс. новых рабочих мест по 64 специальностям. В ближайшей перспективе потребность в кадрах в АЗРФ составит: в 2022 г. – 10 539 чел.; в 2023 г. – 11 275 чел.; в 2024 г. – 9 977 чел. На Дальнем Востоке в период до 2025 года будет создано 109 тыс новых рабочих мест, в том числе на предприятиях-резидентах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Максимальный рост количества занятых ожидается в таких отраслях экономики ДФО, как добыча и переработка нефти и газа (до 40%), рыболовство и аквакультура (до 30%), добыча угля, металлических руд и алмазов (до 25%) и лесная промышленность (до 20%). Эти отрасли будут испытывать повышенную потребность в новых кадрах.

С целью привлечения и закрепления молодых специалистов на Дальнем Востоке и регионах Крайнего Севера, содействия предприятиям ДФО и АЗРФ в обеспечении их трудовыми ресурсами Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики разработала новый проект «Подготовка кадров для работодателей Арктики и Дальнего Востока из рядов Вооруженных сил Россий Федерации».

Пилотная фаза проекта запланирована к реализации в 2021 – 2022 гг совместно с автономным некоммерческим объединением «Наша Арктика» и Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство».

Целью нового проекта КРДВ является создание системы целевой подготовки и переподготовки специалистов в соответствии с перспективной кадровой потребностью работодателей Арктики и Дальнего Востока за счет привлечения лиц, отслуживших по призыву и отработавших по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Проект также направлен на помощь ветеранам боевых действий. Среди активных участников проекта – Министерство обороны РФ, региональные центры профессиональной переподготовки, институты развития, работодатели Арктики и Дальнего Востока. География проекта охватит всю территорию страны.

«Ежегодно в армию по призыву уходит 120 тысяч человек весной и ещё 120 тысяч осенью, — говорит директор АНО «Наша Арктика» Алексей Козлов. — Каждый год из рядов Вооружённых сил увольняется порядка 240 000 человек. Часть из них хочет продолжать служить в армии по контракту, а остальные – целевая аудитория проекта. Наш опыт говорит о том, что из общего количества проинформированных о возможностях обучения и трудоустройства на предложение работы в другом регионе соглашаются от 3% до 5%. Это большая цифра. Порядка 10 000 – 12 000 молодых талантливых ребят ежегодно. Все они способны усилить кадровый потенциал предприятий Арктической зоны России и Дальнего Востока».

В ходе подготовительной фазы проекта (июль – сентябрь 2021 г) Корпорацией будет согласован запуск пилотной программы с региональными органами исполнительной власти, сформирован реестр работодателей, участвующих в проекте, актуализирована кадровая потребность и квотированы рабочие места. Кроме того, на этом этапе идёт подготовка материалов для информирования целевой аудитории, готовятся новые образовательные программы, определяются центры по переобучению и обучению кадров, разрабатываются инструменты учета и координации кандидатов, проходит заключение необходимых соглашений.

«Мы видим интенсивный спрос на трудовые ресурсы в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в связи с реализацией текущих и запуском новых инвестпроектов, — прокомментировал директор департамента обеспечения трудовыми ресурсами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев. — Мы говорим как о нехватке рабочих кадров с определенным набором компетенций, так и о потребности предприятий в квалифицированных специалистах. С другой стороны, имеется запрос на профессиональную самореализацию у граждан, которые по тем или иным причинам оказались, либо могут оказаться невостребованными на рынке труда. При этом у них есть возможность приносить пользу экономике, мотивация повысить свой уровень жизни. В связи с низкой доступностью трудовых ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России мы все чаще смотрим на нестандартные источники закрытия кадровой потребности. Напомню, что ситуацию с дефицитом трудовых ресурсов сегодня усугубляет невозможность привлечения на объекты иностранной рабочей силы. Наши новые проекты связаны с обучением и трудоустройством уволенных из рядов Вооруженных сил, Внутренних войск, МЧС, Росгвардии по окончанию срочной службы, контракта или в связи с выслугой лет и выходом на пенсию. Это люди со знаниями и умениями, в трудоспособном возрасте, часто – в расцвете лет и сил. Подчеркну, что на такой проект есть реальный запрос от работодателей. Предприятия готовы вкладывать средства в обучение и переезд потенциальных сотрудников».

Гасан Гасанбалаев добавил, что ход пилотного проекта разделён на 5 этапов. Предполагаемый срок его реализации составит 6 месяцев. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики планирует до ноября 2021 года проинформировать при помощи Министерства обороны не менее 50 тыс. молодых людей и отобрать из них 1500 человек на обучение и релокацию. Переехавшие на место учёбы кандидаты пройдут курс обучения, получат аттестацию по стандарту работодателя и будут трудоустроены. По итогам пилотного проекта до конца I квартала 2022 года предполагается трудоустройство 1500 человек на предприятия ДФО и АЗРФ