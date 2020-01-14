Гарпана – луч солнца получит поддержку

МБУ «Этно-культурный центр Гарпана» выиграла субсидию на конкурсной основе в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» по направлению «Местный дом культуры».

Субсидия проекта «Культура малой родины» направлена на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Село Тополиное Томпонского улуса является компактным местом проживания коренных малочисленных народов севера. Благодаря «ЭКЦ Гарпана», несмотря на течение времени, уникальная культура эвенов в Тополином бережно сохраняется.

«Этно-культурный центр Гарпана» имеет богатую историю, ведет свою деятельность с 1980 года. «Гарпана» с эвенского языка означает «луч солнца».

В этнокультурном центре ведут активную деятельность эвенский фольклорный ансамбль «Маранга» (Радуга) и эвенский танцевальный ансамбль «Солинга» (Заря).

Не взирая на трудную транспортную доступность, танцоры и участники фольклорного ансамбля активно выезжают на межрегиональные и международные конкурсы. В прошлом году ансамбль «Маранга» награжден дипломом в 11-м межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в г. Улан-Удэ, а ансамбль «Солинга» стал лауреатом международного фестиваля «Аква-Темп» в г. Сочи.