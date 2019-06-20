Гаражи с авто горели в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 июня 2019 г. в 00.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строительном балке на ул. Лермонтова г. Якутска. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел балок. В результате пожара огнем поврежден строительный мусор внутри бака на площади 6 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 июня 2019 г. в 02.31. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах на ул. Автострада 50 лет Октября г. Якутска. Через восемь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горели гаражи открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие 26 боксов на общей площади 390 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасены гаражи и 2 автомобиля.

19 июня 2019 г. в 12.35. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Дзержинского г. Алдана. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж изнутри на площади 4 кв.м. и трава на площади 50 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж и рядом стоящий дом.

19 июня 2019 г. в 19.17. в пожарно-спасательную службу поступило 5 сообщений о возгорание травы в г. Ленске ул. Интернациональная горение травы и мусора на площади 30 кв.м., в г. Якутске ул. Халтурина горение травы и мусора на площади 30 кв.м., на ул. Чернышевского г. Якутска – на площади 20 кв.м., на ул. Ф.Попова г. Якутска – на площади 35 кв.м., и на ул. Строда п. Жатай г. Якутск – на площади 50 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 июня 2019 г. в 20.07. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на ул. Тихонова г. Мирный. Через шесть минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия был запах дыма в подъезде. В результате пожара огнем поврежден диван в квартире на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электророзетки. Пожарными спасена квартира. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 июня 2019 г. в 20.15. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорание мусора в районе Хатасского свинокомплекса г. Якутска – на площади 6 кв.м., на ул. Билибина г. Якутска — на площади 1 кв.м., в г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская – на площади 20 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 июня 2019 г. в 21.43. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в бесхозном строение на ул. Коммунальная п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, через три минуты, из окна шел дым. В результате пожара огнем поврежден диван на площади 3,5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!