Гаражи горят все чаще…

Как показывает статистика, с начала года в Якутии зарегистрировано 1750 пожаров, из них 796 пожаров произошло в жилом секторе. В последнее время с наступлением холодов участились пожары в гаражах.

Пожары в гаражах происходят в основном по причине неосторожного обращения с огнем, неисправности электросистем транспортных средств, нарушения правил пожарной безопасности при пользовании отопительными и нагревательными приборами. Пренебрегая правилами безопасности, граждане не задумываются, что пожары в гаражах — исключительно опасные. Гараж находится, как правило, в составе гаражного кооператива, или окружен подобными постройками. Одиночно стоящие гаражи обычно расположены в непосредственной близости от домов. Таким образом, пожар в гараже чреват быстрым распространением огня на большие расстояния, и характеризуется трудностями в его тушении. Ситуацию осложняют хранящиеся в гараже емкости с горючим и различные масляные смеси.

Для того чтобы избежать пожаров и не остаться без гаража и имущества, находящегося в нем, необходимо выполнять правила пожарной безопасности в гаражных зонах:

— при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи;

— позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения (огнетушителях);

— уберите запас топлива свыше 20 литров бензина и 5 литров масла;

— не выполняйте огневые работы внутри гаража и не используйте открытый огонь;

— приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор, а также пролитую легковоспламеняющуюся жидкость, засыпав ее песком.

— не храните в гараже спецодежду, пропитанную топливо-смазочными материалами;

— категорически запрещается производить в гараже малярные работы, а также промывку деталей керосином, бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах;

— все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Переносные лампы допустимо использовать только заводского изготовления;

— в гаражах запрещено использовать электронагревательные приборы. Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Обращаем внимание родителей! Гаражные зоны не место для детских игр. В результате шалости с огнем Вашего ребенка, приведшей к пожару, возмещать причиненные убытки собственникам гаражей придется именно Вам.

При возникновении пожара:

— вызовите пожарную охрану по телефону 01; с сотового телефона 101, 112;

— до их прибытия организуйте эвакуацию людей и имущества;

— примите меры к тушению пожара подручными средствами;

— окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.