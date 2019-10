Галя Виноград рассказала историю о настоящей дружбе

View this post on Instagram

В первую очередь, хочу поздравить талантливого артиста и хорошего друга @albert_nog с почетным званием отличника культуры РС (Я)👏🏽🎖Заслуженно! И хочу сказать огромное спасибо, что поддержал на концерте🚀 . . В этот день был юбилей государственного цирка, где Алик выступал и, где ему должны были присвоить это громкое звание, но неизвестно в какой момент🤭😧И несмотря на это он приехал ко мне😭Бегал то в цирк, то в театр. Выделю, в гриме клоуна☝🏼Где каждый раз смывал у меня. Сказали, что за кулисами он таак сильно спешил, что вот-вот мог опоздать на присвоение звания и рвануть туда не успев выступить у меня💔НО! Он до последнего дождался выхода, сказал, что не может меня подвести😭 «Галям ытыа ди!»-диэбит😭😂💜 Ценю Бро @albert_nog ✊🏼 #AMORE