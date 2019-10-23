23.10.2019
19:53
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Желток

Галя Виноград рассказала историю о настоящей дружбе

Якутская певица Галина Виноград рассказала в Инстаграм драматичную историю о настоящей дружбе.

В своей новой публикации Галина Виноград выложила видео со своего первого сольного концерта, где она поет песню «Amore» с певцом и артистом цирка Альбертом Ноговицыным.

Галя поблагодарила своего друга за поддержку и рассказала о том, чего стоило ему это выступление.

По словам певицы, Альберт бегал между ее сольным концертом и юбилейным гала-шоу в цирке. В любой момент он мог опоздать на вручение ему почетного звания отличника культуры РС(Я).

«Бегал то в цирк, то в театр. Выделю, в гриме клоуна, который каждый раз смывал у меня», — сообщает Галя.

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В первую очередь, хочу поздравить талантливого артиста и хорошего друга @albert_nog с почетным званием отличника культуры РС (Я)👏🏽🎖Заслуженно! И хочу сказать огромное спасибо, что поддержал на концерте🚀 . . В этот день был юбилей государственного цирка, где Алик выступал и, где ему должны были присвоить это громкое звание, но неизвестно в какой момент🤭😧И несмотря на это он приехал ко мне😭Бегал то в цирк, то в театр. Выделю, в гриме клоуна☝🏼Где каждый раз смывал у меня. Сказали, что за кулисами он таак сильно спешил, что вот-вот мог опоздать на присвоение звания и рвануть туда не успев выступить у меня💔НО! Он до последнего дождался выхода, сказал, что не может меня подвести😭 «Галям ытыа ди!»-диэбит😭😂💜 Ценю Бро @albert_nog ✊🏼 #AMORE

A post shared by Галя VINOGRAD (@gvinograd) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B39DiA5AU2p/
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