Галя Виноград рассказала историю о настоящей дружбе

Якутская певица Галина Виноград рассказала в Инстаграм драматичную историю о настоящей дружбе.

В своей новой публикации Галина Виноград выложила видео со своего первого сольного концерта, где она поет песню «Amore» с певцом и артистом цирка Альбертом Ноговицыным.

Галя поблагодарила своего друга за поддержку и рассказала о том, чего стоило ему это выступление.

По словам певицы, Альберт бегал между ее сольным концертом и юбилейным гала-шоу в цирке. В любой момент он мог опоздать на вручение ему почетного звания отличника культуры РС(Я).