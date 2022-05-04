Галина Зайцева: Карьера женщины во многом зависит от поддержки семьи и руководителей

В этом году исполняется 40 лет работы в энергетике начальника экономического управления АО «Сахаэнерго» Галины Зайцевой. Годы ее трудовой деятельности отмечены самыми разными событиями, и всегда ее сопровождает искренний интерес к своему делу, умение найти эффективное решение и стремление поделиться знаниями.

«Мне всегда везло с руководителями, которые верили в меня и не боялись доверить важную работу. Особенно признательна первому директору объединения «Якутагропромэнерго» Петру Михайловичу Павлову, который принял меня, молодого специалиста, сразу на должность главного бухгалтера. Понимая, что мне не хватает опыта, он посоветовал поучиться у старших коллег. И я ходила к главным бухгалтерам других предприятий министерства сельского хозяйства, задавала вопросы, просила объяснить, и никто мне не отказывал. Мой собственный опыт показывает, как важна поддержка молодых специалистов, и я не понимаю тех профессионалов, которые ревностно охраняют свои знания, ни с кем не делясь. Я всегда с удовольствием готова рассказать, как устроена экономика в энергетической отрасли: как взаимосвязаны производство энергии и сбыт, из чего складывается тариф на электрическую и тепловую энергию». И это правда. У нее прекрасные взаимоотношения с коллегами, которые также ценят Зайцеву и как наставника, и как руководителя и организатора.

Под её руководством задачи, стоящие перед экономической службой Сахаэнерго, решаются успешно, с наибольшей эффективностью и в установленные сроки. Проведение грамотного экономического анализа хозяйственной деятельности общества и его структурных подразделений обеспечивает рациональное распределение средств предприятия.

«Я считаю, что экономика – это женская сфера. Я не говорю, что это легкая работа – в горячую пору приходится и задерживаться допоздна, случалось ранним утром караулить нужных начальников в министерских коридорах или 31 декабря томиться там же в ожидании решения важных вопросов («Попутно поедая мандаринки из новогодних подарков» — добавляет она, улыбаясь). Но могу ли я считать иначе, если и моя дочь Наталья и внучка Виктория тоже работают экономистами. Хотя тут очень важна поддержка семьи, и в первую очередь – мужа».

Если бы не супруг Вячеслав Александрович, который брал на себя заботу о детях, Галине Зайцевой вряд ли удалось бы посвящать так много времени работе, чтобы ездить в бесчисленные командировки по улусам, решая вопросы формирования достоверного учета и отчетности подведомственных предприятий, и расти по карьерной лестнице. «Благодаря ему я пришла в энергетику, и не пожалела. Я успела поработать в других отраслях, но только здесь мне понравилось, почувствовала, что это моё дело».

Любимый и единственный вид отдыха для супругов Зайцевых – на реке. И зимой, и летом любую свободную минуту они стремятся выехать на природу. С тех пор, как дети подросли и разъехались из родительского дома, в выходные супруги направляются на любимую рыбалку. «Если ничего не поймалось – не беда. Прогуляешься по берегу, подышишь, полюбуешься на окружающую красоту, и чувствуешь себя такой отдохнувшей и полной энергии».

«Я благодарна всем, кто встретился на моем пути – родителям, которые воспитали характер и указали верные жизненные ценности, мужу, который идет рядом по жизни и всегда и во всем поддерживает. Руководителям, которые доверяли и помогали расти, коллегам, с которыми так приятно вместе работать. Это мой секрет успеха — любимое дело и поддержка близких».