Галина Рязанцева: пять дней в пути к победе

Секретарь руководителя Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро») Галина Рязанцева заняла первое место в городских соревнованиях по велоспорту «Мирнинский веломарафон-2022», посвященных всероссийскому дню работников физической культуры в г. Мирном.

В соревнованиях приняли участие 70 любителей велосипедного спорта. Достижения участников фиксировались с помощью специального приложения «Adidas Running». В гонке за победу упорная борьба во всех возрастных группах продолжалась в течение пяти дней. За это время спортсмены должны были показать наибольшее количество преодоленных километров. Несмотря на проливные дожди в Мирном, велосипедисты проводили в пути более десяти часов.

В третий день соревнований, занимая лидирующую позицию, Галина сошла с дистанции по причине поломки велосипеда. На следующий день, чтобы вернуть лидерство, она преодолела 138 км, тем самым обогнав соперницу на 9 км и показав лучший результат среди спортсменов — 450,12 км.

Велосипедным спортом в качестве любителя Галина Александровна увлекается уже давно, однако только в этом году она приняла решение стать участником марафона.

«Для меня марафон стал очередной проверкой на выносливость, так как это была борьба не только между соперниками, но и с самим собой. В первую очередь, потому что проезжать 100 и более километров за раз, выдерживая определённый темп, оказалось непросто» — комментирует Галина Рязанцева. — Пятый день соревнований оказался самым сложным, так как моя соперница опередила меня и вырвалась на первое место. Однако, собрав все силы, я завершила соревнования под проливным дождём ровно в полночь и вернула себе первое место.

По словам спортсменки, несмотря на дух соперничества, при встрече на трассе велосипедисты всегда выражали друг другу приветствие и при необходимости оказывали помощь — подкачивали колеса, подклеивали камеры после прокола и прочее.

— Очень важно, когда чувствуется не только борьба, но и помощь друг другу, – отмечает она.

Галина Александровна — опытная спортсменка, она ежегодно участвует в различных спортивных мероприятиях: в течении многих лет принимает участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам – личное и командное первенство, лыжные марафоны. В этом году также принимала участие в марафоне «Бегущий район», который длился 7 дней, где заняла достойное II место.

Коллектив Западных электрических сетей поздравляет коллегу с очередной победой и желает дальнейших успехов!