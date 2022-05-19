Галина Кокшарская: С волнением о пионерии

ОСОБАЯ СТРАНИЦА МОЕЙ ЖИЗНИ

Для меня, как и для каждого советского человека (а я им была, есть и буду) 19 мая —большой праздник. День пионерии — день, знаменующий счастливое детство. Вспоминаются слова советских времен: “За детство счастливое наше спасибо, родная страна!”. И именно сейчас, в сравнении, можно оценить их истинный смысл.

Для меня пребывание в “стране Пионерии” растянулось на долгие годы: сама я пионерка, а потом непосредственный руководитель пионерии в школе и комсомоле — такая была работа. Да, еще и дочка побывала пионеркой, успела.

Мое пионерское детство было очень ярким, запомнилось навсегда. Жили мы в военном городке, в лесу, недалеко от Москвы. Школа начальная — четыре класса. Но как о нас, детях военных, заботились и школьные учителя и руководство воинской части! Было очень серьезное отношение ко всем воспитательным мероприятиям. В пионеры нас принимали в Музее Ленина, в траурном зале. А потом — посещение Мавзолея и фотографирование на Красной площади. Это был май 1959 года. Сталин находился в Мавзолее. Его вынесли в ночь на 1 ноября 1961 года и захоронили у Кремлевской стены по решению XXII съезда КПСС.

И, конечно, посещение Мавзолея Ленина — Сталина с красными галстуками на груди после торжественного обещания перед лицом своих товарищей. Не передать то трепетное волнение и биение детских сердец. Мы были горды, счастливы и готовы на любой подвиг во имя Родины. Все до предела торжественно и серьезно, чтобы запомнить на всю оставшуюся жизнь.

Очень хорошо была поставлена пионерская работа в школе № 10 города Якутска, куда я попала по распределению. Мне повезло начать свой трудовой путь под руководством Дмитрия Георгиевича Новопашина, чье имя носит сейчас школа. Человек величайшей ответственности, он от всех учителей требовал того же. И при этом предельно внимательное отношение к каждому ученику. Пионерская жизнь здесь била ключом. Наша замечательная старшая пионервожатая Таня была воплощением слов из песни:

Вожатый — профессия-птица,

Труднее ее не сыскать.

С какою другою работой

сравнится

Ребячьи сердца зажигать.

Она действительно зажигала ребячьи сердца. А наши председатели Совета дружины Рая Гайнутдинова, Марина Пирская — врожденные лидеры. Марина позже была избрана первым секретарем Булунского РК ВЛКСМ, а потом — народным депутатом Госсобрания(Ил Тумэн) РС(Я).

Фактически пионерская организация давала первое знакомство школьников с политической системой нашего общества и формировала гражданина, чем дальше занимался комсомол. А начиналось все с октябрят.

Этот принцип воспитания в коллективе был одним из самых важных в педагогической теории и практике советской школы. Коллектив рассматривался как основная ячейка социалистического общества, когда личный интерес не заслоняет общего. И не зря перестройщики начали разрушение страны со школы, изгнав воспитательную работу, переделав учебники, привнеся Болонскую систему, ЕГЭ. Пример Украины очень показателен — вот к чему привело переделывание мозгов.

Сегодня, когда мы вспомнили путь строительства социалистической Якутии в связи со столетием ЯАССР и готовимся к 100-летию СССР, важно взять все самое лучшее из опыта работы советских детских организаций: октябрятской, пионерской, комсомольской. То, как была поставлена работа с детьми в Советском Союзе, заслуживает особого пристального внимания и повторения опыта на новом витке развития общества.

Взять, к примеру, дома и дворцы пионеров. Огромное количество кружков, секций. И все бесплатно. Здесь добрым словом вспоминаю директора Якутского Дворца пионеров Фаину Иннокентьевну Авдееву. Ее имя сейчас носит Дворец детства, — увы, уже не пионеров. Даже в самые сложные годы она сумела сохранить бесплатность всех кружков, новогодние праздники с вручением подарков всем детям. И живую елку — красавицу, которую заготавливали с осени.

Ее доброе сердце согревало каждого, кто приходил в этот гостеприимный дом. Никто не получал отказа, даже если кружки были переполнены. А в советское время это был и методический центр пионерской работы всей республики.

Пионерские лагеря — чудесные, уютные, в них было интересно, безопасно, полезно для здоровья. Пионерские горны трижды в день оглашали окрестности, и ребятня со звонкими речёвками шла на сборы, спортивные соревнования. А смены заканчивались пионерскими кострами, и все пели: “Взвейтесь кострами, синие ночи…”

Я еще в студенчестве три года подряд работала летом пионервожатой в “Металлурге”, “Каландаришвили”, “Соколе”. Так что, когда пришлось руководить пионерией города и республики, я знала работу изнутри.

Одно из ярких воспоминаний — VIII Всесоюзный слет пионеров в Москве. Май 1981 года. Лучшие пионеры республики были делегатами.

Я, будучи председателем областного совета пионерии, руководила делегацией. Это было что-то! Вся Москва отдана детям. Гостиница “Орленок” стала пионерской. Колонный зал Дома Союзов, ВДНХ, Мавзолей и все-все — для детей. Встреча с живой легендой Алексеем Маресьевым (Вряд ли сейчас дети знают, кто это). Вспоминать можно бесконечно.

Это нужно возрождать. Хорошо, что ширится пионерское движение. И наша, коммунистов, задача сделать все, чтобы счастливое пионерское детство вернулось ко всем мальчикам и девочкам.

С праздником, пионеры всех поколений!