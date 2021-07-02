Галина Данчикова: Заформализованный подход к людям недопустим

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова провела тематический прием граждан по вопросам оздоровления и туризма, инициированный партией «Единая Россия».

Из Государственной Думы парламентарий вышла на связь с записавшимися на прием жителями республики по телефону.

Вопросы были личного характера – помочь с реабилитацией инвалидам и пожилым людям, переболевшим и получившим осложнения от коронавирусной инфекции, страдающим онкологией больным.

К депутату обратились многодетные родители, дети которых часто болеют пневмонией, нуждаются в оздоровлении и устройстве в детский сад.

Неработающие пенсионеры попросили Галину Данчикову разъяснить, где и как приобрести путевки в московский санаторий «Бэс Чагда», и что для этого нужно. Парламентарий связалась с главным врачом лечебного учреждения, которая пояснила, что сейчас санаторий работает только с постковидными пациентами. В Якутске есть представительство этого учреждения и все разъяснения, как встать на очередь, сколько стоит путевка, есть ли льготы, на кого они распространяются, можно получить, связавшись со специалистами по телефону.

Несколько просьб заявителей, которые являются опекунами несовершеннолетний детей, были решены сразу же. Как и другие вопросы, касающиеся маломобильных граждан, работающих на дому.

По отдельным обращениям граждан, чьи проблемы требуют проработки, Галина Данчикова направила депутатские запросы.

Комментируя итоги приема, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Галина Данчикова сказала, что заявители обращались в разные инстанции со своими проблемами, но не везде их услышали.