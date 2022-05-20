Галина Данчикова высоко оценила Большое родительское собрание

Галина Данчикова: Нам важно воспитать гражданина, ответственного за свое будущее и будущее страны

«Добрый день, уважаемые якутяне!

Считаю, что состоявшееся в Якутии Большое родительское собрание по формированию социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе, организованное Общественной палатой РС(Я) и Министерством образования и науки, было полезным для всех, кого волнует эта тема.

Выступление авторитетных экспертов, представителей педагогического сообщества и органов власти обозначили приоритеты государственной политики России по вопросам всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, воспитания у них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Они требуют консолидации усилий всех институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Сейчас мироустройство меняется и нам важно воспитать человека, гражданина ответственного за свое будущее и будущее страны. Воспитание должно происходить на основе культурного наследия, знания истории Отечества, его традиционной культуры.

Какие законодательные решения принимаются для охраны здоровья детей в образовательных организациях, дополнительной государственной поддержке отцов, воспитывающих детей в неполной семье, воспитания у детей патриотизма и других стойких личностных качеств?

Их немало. Сейчас актуализируется принятый в первом чтении депутатами седьмого созыва законопроект о школьной медицине.

С 1 мая 2022 года вступил в силу федеральный закон о дополнительной поддержке отцов, имеющих право на получение материнского капитала. Речь идет о папах, воспитывающих детей без матери, не имеющей российского гражданства. Этим законом они наделены.

19 мая в Государственную Думу внесен законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Идею этого проекта предложили дети, ее поддержал Президент страны Владимир Путин.

1 июня, в Международный день защиты детей, партия «Единая Россия» организует широкое обсуждение этого законопроекта с участием экспертов, родителей и инициаторов этого движения – самих детей. Решающее слово по ключевым вопросам будет за ними.

Что касается законодателей, то наша задача заинтересовать детей, сплотить вокруг общих интересов и ценностей, подсказать, когда нужно — помочь, научить, разъяснить волнующие их вопросы.

Общественность республики, которая провела Большое родительское собрание, это правильно оценивает и не остается в стороне от того, о чем нужно сегодня говорить с молодежью.

Депутат Государственной Думы

Галина Иннокентьевна Данчикова».