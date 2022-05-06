Галина Данчикова вышла в лидеры федерального апрельского рейтинга депутатов Госдумы. Информационная платформа «ВВЕРХ» актива «Единой России» https://vverh.er.ru подвела итоги федерального рейтинга за вовлеченность в региональные и федеральные события!

Оценивались 10 федеральных и 524 региональных событий. Наиболее популярные среди них в апреле были «За нами праVда», «Сила истины», «Русский космос», «Мы первые», «Чистое уважение», «За комфортную среду», «Знамя Победы» и «Останови огонь».

Лидерами федерального рейтинга среди депутатов Государственной Думы стали Галина Данчикова из Якутии, Тамара Фролова из Тамбовской и Николай Алексеенко из Брянской областей.

По итогам реализации проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ» в апреле 2022 года самыми активными признаны: Денис Прозоров (Волгоградская область), представители Самарской, Владимирской, Оренбургской областей, Республики Ингушетия, которые получат возможность пройти недельную стажировку в региональном исполнительном Комитете «Единой России».

Для сведения: целью проекта «ВВЕРХ» является содействие внутрипартийному продвижению активных членов и сторонников Партии и поддержке их инициатив, основанное на прозрачной системе учета вклада каждого участника в общее дело. С уважением,

