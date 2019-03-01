Галина Данчикова встретилась с участниками войны в Афганистане

Вопросов у «афганцев» оказалось так много, что в отведенный час присутствующие не уложились. Первым к депутату обратился председатель Ассоциации ветеранов боевых действий МВД и внутренних войск Николай Гребенников.

Сегодня в республике проживают 3084 участников боевых действий. Из них 573 выполняли воинский долг в Афганистане, 2247 – ветераны Чеченской военной кампании и других военных конфликтов.

Гребенников обозначил проблемы, которые нужно решить в первую очередь. В их числе вопросы захоронения и придания статуса могилам участников боевых действий, ухода за ними, отстоять Аллею воинам-интернационалистам с памятником Герою России Александру Рыжикову – были планы по переносу в Губинском округе, помочь с подключением к инфраструктуре земельных участков по Намскому тракту, выданные ветеранам и участникам военных действий… У Музея боевой славы при ДОСААФ Якутии накопилась существенная задолженность по коммунальным услугам. Кроме того требует вмешательства тема возмещения льгот по коммунальным услугам, которые на деле не так просто получить. И, наконец, был поставлен вопрос о задолженности по оплате авторам и строителям памятника ветеранам боевых действий.

Галина Иннокентьевна внимательно выслушала ветеранов боевых действий по каждой поставленной проблеме. Депутат Госдумы РФ запланировала в следующую региональную неделю, которая состоится в марте, лично посетить Аллею воинам-интернационалистам, Музей боевой славы при ДОСААФ. Рассмотреть вопросы по земельным наделам, ограждением территории на Маганском кладбище и льготой по коммунальным услугам вместе с руководителями профильных министерств и ведомств.

Председателю Общероссийского народного фронта в Якутии Валерию Лютому, который возглавляет Якутскую общественную организацию ООО «Российский союз ветеранов Афганистана», дала задание подготовить документы для встречи с руководством администрации г. Якутска.

О необходимости реестра захоронений участников боевых действий выступил Секретарь генсовета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Региональные отделения партии и «Молодой гвардии «Единой России» вместе с общественной организацией «Боевое братство» создадут реестр захоронений участников боевых действий, соберут необходимые сведения. Через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса воинских захоронений», — сказал секретарь генсовета Партии Андрей Турчак.