Галина Данчикова встретилась с многодетными семьями

Депутат Государственной Думы Галина Данчикова обсудила за «круглым столом» вопросы в рамках национального проекта «Демография». Мероприятие состоялось в стенах Якутского отделения «Единой России». Вел встречу руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Леонид Шибаев.

Обсуждение состоялось в не совсем обычных рамках. За столом вместе с Галиной Данчиковой находились не чиновники, не представители банковской сферы и городской администрации. Это были обычные женщины, матери, которые в непростых условиях поднимают троих, четверых и более детей. Парламентарий выслушала просьбы и предложения, которые накопились у многодетных матерей к власти.

Руководители ведомств и учреждений, которые занимаются мерами поддержки многодетных, держали ответ перед теми, кто не в теории, а на практике реализует демографическую политику. А вопросов накопилось немало.

В ходе беседы выяснилось, что матери семейств не знают о многих положенных им льготах, субсидиях, выплатах. Галина Данчикова задала закономерный вопрос: «Почему, вставая в очередь на земельный участок, человек получает номер очереди пятисотый, но через несколько лет узнает, что оказался тысячу пятисотым? Как такое происходит, почему нет прозрачности в вопросах обеспечения землей?»

Руководитель Управления социальной защиты по г. Якутску Семен Матвеев ответил, что для проверки очередности нужно лично подходить и проверять. В режиме онлайн очередь не ведется, хотя такие возможности имеются.

Вопросы касались пособий от полутора до трех лет, льготный ипотеки для многодетных матерей, субсидий для покрытия первоначального взноса под ИЖС, субсидий на авиабилеты и многого другого.

Заместитель министра труда и социального развития Елена Теплякова сказала, что пособия постоянно увеличиваются. Среди мер для многодетных семей, на правленых на повышение рождаемости направлены республиканский материнский капитал «Семья» (139 716,68 руб.), предоставление бесплатного земельного участка для семей от трех и более детей, социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетным, в которых одновременно родились трое и более детей. Единовременная денежная выплата для приобретения транспортного средства на основе социального контракта (723 535 руб.), единовременная социальная выплата на строительство жилого помещения семьями, имеющим 10 и более несовершеннолетних (25% от расчетной стоимости жилья), единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения семьям от пяти и более несовершеннолетних (35% от расчетной стоимости жилья) и т.д.

Женщинам, награжденным Знаком «Мать-героиня», положено единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей. Льготная ипотека по сниженное ставке 5% годовых при рождении второго и последующих детей, начиная с 1 января 2019 г. и не позднее 21 декабря 2022 г.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья» по г. Якутску Александр Подголов поднял вопрос социальной защиты семей с приемными детьми. Решено обсудить эту тему в следующую региональную неделю депутата, которая стартует в конце сентября.