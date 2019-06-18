Галина Данчикова встретила лето вместе с земляками в Коломенском 

В минувшие выходные депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова вместе с земляками стала гостьей традиционного московского Ысыаха, прошедшего в музее-заповеднике «Коломенское».

Нынешний праздник проходил под знаком трех главных событий — Года консолидации в Якутии, Театра в Российской Федерации и экологического благополучия в Алданском районе Якутии, где, буквально несколько дней назад парламентарий в рамках региональной недели встречалась с оленеводами села Хатыстыр и жителями города Томмот.

«Ысыах — это традиционный праздник якутского народа, олицетворяющий встречу лета и пробуждение природы. Он наполнен глубоким философским смыслом, из поколения в поколение несет в себе свет доброты и радость жизни, является ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций, объединяет многонациональный народ республики во имя процветания Якутии и России, — сказала Галина Данчикова.

По словам Галины Иннокентьевны, в этом светлом празднике, как в зеркале, отражается широта души якутян, уважение к трудолюбию и нравственным ценностям, стремление к укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.

Яркая разнообразная программа праздника не оставила равнодушными гостей. На многочисленных площадках прошли конкурсы, концерты, не было равнодушных на дегустации блюд якутской национальной кухни и желающих принять участие в кулинарных мастер-классах.

Ысыах на московской земле завершился большим хороводом дружбы.