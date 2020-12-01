01.12.2020
17:45
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Политика

Галина Данчикова в Якутии

Началась декабрьская региональная неделя депутата Госдумы Галины Данчиковой.

График встреч и рабочих совещаний получился очень насыщенный. Сегодня депутат приняла участие  в работе XXII (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) в режиме ВКС. Народные депутаты внесли  корректировку в  бюджет республики на 2020 год и приняли закон о бюджете  на 2021-й и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Во второй половине дня парламентарий встретилась с главным федеральным инспектором по Республике Саха (Якутия) Евгением Корнеевым, с которым обсуждены  вопросы взаимодействия по законодательной работе и обращениям  граждан.

2 декабря Галина Данчикова обсудит  с молодежным парламентом, молодежным правительством  и  молодогвардейцами проект федерального законопроекта  «О молодежной политике в РФ». В первом чтении его приняли в ноябре, документ готовится ко второму чтению,  и сейчас регионы готовят  поправки. Предложения  есть у Якутии, они  будут обсуждаться  с молодежным активом в режиме ВКС.

Еще один важный законопроект — о комплексном  развитии территорий, Галина Данчикова планирует обсудить  с профессиональным сообществом   и правительством РС (Я).

Законопроект призван решить проблему расселения из аварийного жилья. В целом проект документа направлен на создание инвестиционного механизма расселения жилья, находящегося в ветхом, предаварийном состоянии в тех регионах, которые к этому в первую очередь финансово готовы.

Актуальный разговор по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечением лекарствами населения в условиях распространения коронавирусной инфекции состоится с  главными врачами ЦРБ и главами  муниципальных образований.

Встреча с руководителями ЦРБ и муниципальных образований этим не ограничится. После  конструктивного разговора  предстоит проанализировать  информацию с мест  и направить  предложения региона в Межфракционную рабочую группу для принятия решений.

Галина Данчикова  проведет прием граждан в дистанционном формате. В декабре он  приурочен к дню рождения партии «Единая Россия». К депутату  с жизненно важными проблемами хотят обратиться  жители  из разных районов республики.

Фото: Ил Тумэн
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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