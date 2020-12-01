Галина Данчикова в Якутии

Началась декабрьская региональная неделя депутата Госдумы Галины Данчиковой.

График встреч и рабочих совещаний получился очень насыщенный. Сегодня депутат приняла участие в работе XXII (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) в режиме ВКС. Народные депутаты внесли корректировку в бюджет республики на 2020 год и приняли закон о бюджете на 2021-й и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Во второй половине дня парламентарий встретилась с главным федеральным инспектором по Республике Саха (Якутия) Евгением Корнеевым, с которым обсуждены вопросы взаимодействия по законодательной работе и обращениям граждан.

2 декабря Галина Данчикова обсудит с молодежным парламентом, молодежным правительством и молодогвардейцами проект федерального законопроекта «О молодежной политике в РФ». В первом чтении его приняли в ноябре, документ готовится ко второму чтению, и сейчас регионы готовят поправки. Предложения есть у Якутии, они будут обсуждаться с молодежным активом в режиме ВКС.

Еще один важный законопроект — о комплексном развитии территорий, Галина Данчикова планирует обсудить с профессиональным сообществом и правительством РС (Я).

Законопроект призван решить проблему расселения из аварийного жилья. В целом проект документа направлен на создание инвестиционного механизма расселения жилья, находящегося в ветхом, предаварийном состоянии в тех регионах, которые к этому в первую очередь финансово готовы.

Актуальный разговор по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечением лекарствами населения в условиях распространения коронавирусной инфекции состоится с главными врачами ЦРБ и главами муниципальных образований.

Встреча с руководителями ЦРБ и муниципальных образований этим не ограничится. После конструктивного разговора предстоит проанализировать информацию с мест и направить предложения региона в Межфракционную рабочую группу для принятия решений.

Галина Данчикова проведет прием граждан в дистанционном формате. В декабре он приурочен к дню рождения партии «Единая Россия». К депутату с жизненно важными проблемами хотят обратиться жители из разных районов республики.