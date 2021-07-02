Галина Данчикова: В чем величие России

Прямой эфир президента России Владимира Путина, проходивший в новом формате, без экспертов и участников разговора в студии, был многотемным и продолжительным по времени. Обсуждались социальные вопросы, геополитика, вакцинирование, борьба с коронавирусом, состояние здравоохранения, экономики, цены, мусорная реформа. Словом, все, что волнует людей.

Меня, как депутата Государственной Думы, отвечающей вместе с коллегами-парламентариями за законодательное обеспечение нашей страны, направленное на развитие государства, поддержку россиян, побудил к размышлению ответ президента на вопрос, какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению?

Владимир Владимирович не стал отвечать на него красивыми лозунгами. Он выразил сожаление по поводу распада Советского Союза, о чем сегодня многие ностальгируют и говорят вслух. Почему, президент пояснил. Страна потеряла почти половину промышленного потенциала, примерно столько же экономики, большую часть территорий с развитой инфраструктурой, куда целыми десятилетиями и даже столетиями вкладывались колоссальные ресурсы.

Да, сожалеть об этом можно долго, но по многим причинам пути назад уже нет. Такова геополитическая реальность и сложившаяся внутри страны экономическая ситуация.

Но, несмотря на определенные потери, Россия остаётся по территории самой крупной страной в мире. Мы знаем об этом на примере нашей республики, самого большого по площади субъекта Российской Федерации, который занимает примерно пятую часть всей территории страны.

Чего стоят Северный морской путь, который пересекает Якутию, и ее кладовая, богатая стратегическими минеральными ресурсами, многие недооценивают. А ведь это открывающие огромные перспективы нефть, газ, золото, алмазы, уголь, редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые, которые нужно осваивать в Арктике и использовать как конкурентные преимущества. Но при условии сохранения хрупкой экологии Крайнего Севера и социальной ответственности бизнеса.

Конечно, природные богатства могут остаться в недрах, если мы не будем поддерживать многонациональный народ — достояние нашей страны, о чем всегда напоминает Владимир Путин, экономически развиваться, двигаться вперед и думать о будущем поколений. У них должны быть духовный мир, новые технологии, продвинутая наука, высокая культура. Эти основы мы закладываем сегодня своим трудом, примером, уважением к истории, старшему поколению и любовью к Отечеству.

Россия всегда была великой державой! Приумножая все, что у нас есть, передавая это ощущение детям и внукам, мы сможем усилить величие России и добиться тех целей, которые перед собой ставим.