Галина Данчикова: Социальные инициативы главы государства превзошли ожидания

Галина ДАНЧИКОВА, Депутат Государственной Думы от Республики Саха (Якутия), член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Член Комитета ГД по бюджету и налогам:

– Предложенные главой государства социальные инициативы, касающиеся детей, материального благосостояния семей, повышения уровня доходов населения, которые на законодательном уровне предстоит реализовывать, превзошли ожидания. Их, конечно же, можно назвать сенсационными.

Главная, ключевая идея послания – каждый россиянин должен почувствовать, какие положительные изменения произойдут во внутренней жизни страны, нашем обществе.

Ежемесячные выплаты на детей дошкольного возраста в семьях с низкими доходами начнутся с 1 января 2020 года. Президент поставил задачу обновить принципы социальных контрактов, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. Глава государства отметил, что показателем результативности работы будет не количество заключённых соцконтрактов, а реальное снижение бедности.

Предложение Президента о выплате материнского капитала на первого ребенка в размере, который сегодня выплачивается на второго, составляющего 466 617 рублей, и прибавка на 150 тысяч рублей на второго ребенка, которого семья может сразу планировать, думаю, что это прорыв в социальной политике России.

Обеспечивая бесплатным горячим питанием учеников начальных классов, государство создает не только равные условия для родителей, но и заботится о здоровье нации, что всегда актуально. А это означает, что в школах будут кормить детей не всухомятку, а сытными, вкусными кашами, котлетами, супом. Для населения северных и арктических регионов, таких, как Якутия с суровыми климатическими условиями, это очень важно.

Как финансист, работающий в Комитете по бюджету и налогам, я обратила внимание на поставленные Владимиром Путиным приоритеты развития —сферы здравоохранения, где ставятся конкретные задачи о доступности и качестве первичной медицинской помощи, открытии новых ФАПов в труднодоступных населенных пунктах, новой системе оплаты труда.

Большие перемены ожидаются в сфере образования, где за счет федеральных средств повысится оплата за классное руководство, но при этом должны быть сохранены региональные выплаты. Для создания условий, способствующих творческому развитию детей, существенно улучшится материальная база в школах искусств. Расширится целевое обучение в региональных вузах, что станет большой поддержкой для многодетных семей, где дети, не выезжая за пределы региона, стремятся получить высшее образование.

Все это должно реализовываться в условиях сохранения бюджетной устойчивости, над чем постоянно работает профильный комитет Госдумы РФ, совершенствуя бюджетное и налоговое законодательство.

В своем послании Владимир Владимирович сказал, что особое внимание парламентарии должны обратить на принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Это очень важно для развития удаленных северных территорий, особенно Якутии. Госсобрание Ил Тумэн, Правительство республики сейчас работают над внесением поправок в эти документы, по которым будут реализовываться крупные проекты.

Владимир Путин говорил о ведущей отрасли экономики — малом и среднем бизнесе. Для ее поддержки он предложил за счет средств федерального бюджета частично компенсировать регионам выпадающие доходы после применения инвестиционных налоговых вычетов.

Все слышали, что большие изменения коснутся политической системы страны, повысится роль Государственной Думы Российской Федерации. По предложению Президента РФ она будет утверждать кандидатуры на ключевые должности Правительства России. Фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет отведена ключевая роль для реализации революционного Послания Президента страны.

Депутатам предстоит в сжатые сроки принять новые законы, внести поправки в федеральный бюджет на 2020-й и последующий трехлетний период, другие изменения в законодательные акты страны. В Госдуме создана рабочая группа, которая без промедления начала работать. Депутатский корпус будет ей помогать.