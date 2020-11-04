Галина Данчикова: Сила России – в единстве и гражданской солидарности ее многонационального народа

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Примите искренние поздравления с одним из главных государственных праздников — Днем народного единства!

Этот праздник как символ национального единения неразрывно связывает наше героическое прошлое и великое будущее.

Многовековые традиции межнационального согласия и гражданской солидарности составляют основу нашего государства, и эти ценности никогда не утратят своей актуальности. И сегодня мы убеждены в том, что только согласие и единство общества, патриотизм и ответственность за судьбу, безопасность и процветание страны помогут ее стабильному развитию во имя благополучия и счастья всех и каждого.Только вместе мы сможем добиться поставленных целей и сделать нашу страну великой державой!

Дорогие земляки, в этот знаменательный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, силы духа, счастья, мира, благополучия и уважения друг к другу на благо родной земли и нашего Отечества!