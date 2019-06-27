Галина Данчикова: С регулированием сбора мамонтовой фауны нужно определиться к сентябрю

Сегодня, 27 июня, депутат Государственной Думы РФ от Якутии Галина Данчикова примет участие в заседании рабочей группы Минприроды России, членом которой она является, по совершенствованию регулирования сбора палеонтологических материалов, в том числе бивней мамонта.

В ее состав входят представители Минприроды России, Роснедр, Росприроднадзора, Минкультуры России, член Совета Федерации Егор Борисов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Николай Николаев, эксперты Республики Саха (Якутия) и Российской академии наук.

Напомним, в начале мая под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева прошло совещание по вопросам совершенствования законодательства в сфере добычи и оборота ископаемой мамонтовой кости. На нем обсуждалась возможность законодательного отнесения участков недр, содержащих мамонтовую кость, к участкам недр местного значения, предоставления их в пользование посредством аукционов, установления регулярных платежей за данный вид пользования недрами и обеспечения реализации мамонтовой кости и изделий из нее на организованных торгах.

На сегодняшний день сбор геологических коллекционных материалов не предусматривает разовые и регулярные платежи за пользование недрами, извлекаемые из вечной мерзлоты останки мамонтовой фауны не облагаются налогом на добычу полезных ископаемых. Бивни древних животных собираются, в основном, в коммерческих целях — для изготовления сувениров и различных поделок. Практически все собранные палеонтологические материалы идут на экспорт, в обход государственной казны.

Этой проблематикой депутат Галина Данчикова занялась вплотную, когда к ней стали поступать многочисленные обращения жителей арктических районов республики, где из-за нелегального сбора мамонтовой фауны страдают экономика и природа северного края.

«А это, в свою очередь, говорит о пробелах в федеральном законодательстве, которые нужно устранять», — утверждает Галина Данчикова.

Парламентарий считает, что Якутия является одним из обладателей ценного ресурсного материала, но он в полной мере не используется, потому что относится к теневому бизнесу.

Отметим, что группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по природным ресурсам, собственности и землепользования Николаем Николаевым разработан законопроект о внесении изменений в ФЗ «О недрах». Документ предусматривает введение нового вида пользования недрами — сбор поделочных материалов и палеонтологических остатков, в том числе и бивней мамонта. Но в нем не отражены те вопросы, которые обсуждались на совещании у зампреда правительства и сейчас к ним нужно вернуться.

«Члены рабочей группы и эксперты, куда входят представители республики, должны проанализировать правоприменительную практику действующих норм законодательства, регулирующих сбор палеонтологических материалов, и до начала сентября разработать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере, которые будут представлены в Правительство РФ», — заявила депутат.