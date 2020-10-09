Галина Данчикова: с простыми вопросами к депутату не обращаются

Но это не значит, что они нерешаемые

Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Галина ДАНЧИКОВА провела по телефону дистанционный прием граждан, проживающих в Томпонском районе. Он проходил в рамках региональной недели, в ходе которой член фракции «Единая Россия» побеседовала накануне в таком же формате с пожилыми людьми из разных районов республики, имеющими инвалидность, нуждающимися в арендном жилье, санаторно-курортном лечении, лекарствах для льготников и испытывающими трудности по выполнению финансовых обязательств перед кредитными организациями. Разговор носил социально-правовой характер. Депутат разъяснила обратившимся к ней пожилым людям, какие меры государственной поддержки в их случаях предусмотрены и куда нужно обратиться за помощью.

Жители Томпонского района просили парламентария помочь с обеспечением школы села Охотский Перевоз сотовой связью. Как оказалось, планов по строительству таких объектов в отдаленном населенном пункте у операторов, предоставляющих услуги на территории республики, в этом году не было.

Однако в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» Государственной Думой принят 7 апреля 2020г. закон №110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи», который рассматривает возможность обеспечения сотовой связью населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, за счет средств федерального бюджета.

Включить с. Охотский Перевоз, где проживает 131 человек, в адресный план реализации этого проекта, планируется в 2021-2022 годах. Галина Данчикова поделилась этой новостью с директором школы, которой сообщила, что будет контролировать важный вопрос.

Заявители пожаловались депутату на проблемы со связью, которые существуют не только в селе, но и в поселке Хандыга, где часто пропадает мобильная связь, а при отключении электроэнергии она уходит полностью.

Депутат выяснила, что вопрос о качестве связи находится на рассмотрении у сотовых операторов.

По информации администрации МР «Томпонский район», услуги доступа к сети Интернет в Хандыге предоставляются тремя операторами: ПАО «Ростелеком», ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» РС(Я) и ИП «Немцев В.Н.».

«Ростелеком» предоставляет их по волоконно-оптической линии связи. По жалобам населения на качество предоставления услуг оператора необходимо разбираться персонально по каждому случаю, считают здесь. Причины могут быть как на абонентском устройстве (неверные настройки модема, роутера), так и на линии из-за неправильного подключения.

Галина Данчикова сказала, что попросит ответственных за связь должностных лиц разобраться в сложившейся ситуации и проинформировать ее и заявителей о принятых мерах.

Два года назад в селе Тополиное сгорел новый дом, где по программе переселения получили жилье 12 семей. При сдаче объекта у пожарников претензий к застройщику не было, но и виновников, как сообщила администрация муниципального образования, так и не нашли. Погорельцы, их 56 человек, в основном, пенсионеры разместились у родственников, в съемном и старом маневренном жилье с плесенью на стенах. Люди жалуются и просят депутата привлечь внимание следственных органов и властей к их проблемам.

Председатель ТСЖ «Новый», депутат поселкового Совета МО п. Хандыга попросил содействия в ремонте кровли жилого дома по улице Кудрявого. По его словам, в административном поселке домов, требующих капремонта, 6, по району -16.

В январе 2020 года представители Фонда капремонта приезжали в Хандыгу для уточнения размеров и формы постройки крыш, которые нужно ремонтировать. Фонд предлагает в доме №31по ул. Кудрявого сделать плоскую крышу, ТСЖ настаивает на двухскатной. Разработано два проекта стоимостью 4,5 и 6 млн руб. Но в Хандыге жалуются на бездействие Фонда капремонта РС(Я). По словам его руководителей, разработанная проектно-сметная документация сейчас проверяется на достоверность сметных расчетов ГАУ «Региональный центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве».

При получении положительного заключения будет решаться вопрос о привлечении подрядной организации к ремонтным работам, заверили депутата Госдумы РФ Галину Данчикову.

Вопрос о выбросе в окружающую среду вредных веществ от котельных в Хандыге, работающих на угле, и установки золоуловителей, так называемых, циклонов марки ЦН-15 остается на контроле парламентария до его решения, как и все другие, с которыми к ней обратились жители Томпонского района.

В комментарии по итогам приема граждан Галина Иннокентьевна отметила, что с простыми вопросами к депутату Госдумы якутяне, как правило, не обращаются. Но это не значит, что они нерешаемые, уверяет Данчикова, у которой большой опыт не только депутатской, но и управленческой работы.