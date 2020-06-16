Галина Данчикова: «Решающее слово – за гражданами»

Депутат Госдумы Галина Данчикова разъяснила свое мнение по поводу предлагаемых поправок в Конституцию России.

— В этом году Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ, который одобрили вместе со мной 383 депутата. Воздержались 43 парламентария, высказавшихся против исторического документа не было.

Я голосовала и буду голосовать за весь пакет поправок. Но особое внимание хочу обратить на социальные вопросы, которые вызывают у жителей республики наибольший отклик.

Как к депутату и члену думского Комитета по бюджету и налогам ко мне очень часто обращаются граждане именно с социальными проблемами. Я сама много лет патронирую Дом ребенка в городе Якутске и всецело поддерживаю предложение о закреплении обязанности государства по защите и воспитанию детей.

Дети — важнейший приоритет социальной политики нашей страны и достояние государства. Поэтому оно берет на себя обязанности родителей за тех детей, которые остались сиротами или без попечения взрослых. Мы все живём ради счастливого будущего детей. В этом заложен основной смысл человеческого бытия и развития общества!

В поправках в Конституцию прописаны важные постулаты. Например, поддержка традиционных семейных ценностей: защита семьи, материнства, отцовства и детства. А также института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье и осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Не думаю, что среди нас есть такие, кто будет против вечных ценностей жизни, которые касаются каждого.

Поправки в Конституцию будут гарантировать, что минимальный размер оплаты труда не будет ниже прожиточного минимума в целом по России. Они закрепят индексацию пенсий не реже раза в год, социальных пособий и других социальных выплат. А это гарантирует стабильность. Конституцию дополнит пункт о системе социальной защиты инвалидов. Основной закон будет гарантировать им полные и равные с другими права и свободу, социальную интеграцию без дискриминации, создание доступной среды, улучшение качества их жизни.

Поправки усиливают гарантии прав граждан Российской Федерации на получение достойной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, а соответствующие обязанности закрепляются за органами власти всех уровней. Также государство берет на себя заботу о сохранении и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни и формировании культуры.

Вынужденные ограничения, с которыми столкнулась наша страна в последние месяцы, доказали, что именно поддержка граждан, индексация пособий и пенсий, доступная медпомощь, обязательное социальное страхование имеют определяющее значение.

Поэтому я буду голосовать за новые поправки в Конституцию России и призываю вас, уважаемые якутяне, проявить активность в День общероссийского голосования.

Без народной поддержки поправки не вступят в действие.

Поэтому решающее слово – за гражданами!





