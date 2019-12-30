Галина Данчикова: Пусть Якутия станет еще краше и богаче!

Дорогие якутяне!

Совсем немного времени остается до наступления нового 2020 года.

Самый большой по территории субъект Российской Федерации – Якутия идет путем прорывного развития по транспортным и коммуникационным направлениям, имеет устойчивые позиции и положительную динамику в промышленности, сельском хозяйстве, составляющих основу экономики.

Благодаря законодательному обеспечению Послания главы государства, нацеленному на качественные изменения жизни россиян, над которым работают депутаты Государственной Думы, на ее территории реализуются национальные проекты.

Вместо аварийных старых зданий возводятся новые школы, детские сады, жилые дома, важные объекты здравоохранения, спортивные и культурные сооружения. Они строятся не только в крупных городах, центральных и заречных районах, но и в Арктике, где ветер перемен набирает силу, повышая значимость республики в северных широтах.

Уходящий год впишет в историю республики новые достижения в области культуры, кинематографии и большого спорта. Якутяне могут ими гордиться. И это непросто слова.

Он запомнится нам, как Год консолидации, объединивший жителей республики на жизнеутверждающие поступки, свидетельствующие о том, что в нашей республике живут духовно богатые люди, готовые созидать, творить во имя добра, мира и процветания родного края!

Дорогие мои земляки! 2020 год на пороге. В честь 75-летия Великой Победы он объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. По предложению главы региона Айсена Николаева в Республике Саха (Якутия) он станет Годом патриотизма, когда истинные ценности – любовь к Родине, смелость¸ отвага становятся превыше всего.

Позвольте поздравить всех жителей трудолюбивой, талантливой Якутии с наступающим Новым годом! Пусть он принесет в каждый дом здоровье, счастье, финансовую стабильность и благодать! Пусть в ожидании волшебства и чуда сбудутся мечты и желания детей и внуков. Пусть наша Якутия — удивительная и красивая — станет еще краше и богаче!

Галина Данчикова, депутат Государственной Думы РФ