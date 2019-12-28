В декабрьскую региональную неделю депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова провела прием граждан в Гагаринском округе города Якутска.

Во встрече приняли участие депутаты Ил Тумэн РС(Я) Марина Силкина, Якутской гордумы Саргылана Васильева, заместитель секретаря ЯМО ВПП «Единая Россия» по партийным проектам Андрей Петров, руководители структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска, глава Управы Гагаринского округа Дмитрий Шарипов.

К парламентарию обратились представители учительского и родительского сообщества Гагаринского округа, которые поставили вопросы о строительстве новых общеобразовательных объектов. Действующие школы №№ 24 и 38 переполнены, в первых классах учатся по сорок и более детей. Микрорайон расстраивается, жителей становится больше, а дошкольные и школьные учреждения не расширяются.

Нужны помещения и для дополнительного образования. На территории округа работает одно структурное подразделение детского подросткового центра – авиамодельный кружок «Лайнер». Других досуговых организаций больше нет. Ездить в город из аэропорта не все могут, поэтому вопрос стоит остро. Родители предложили рассмотреть варианты размещения центров допобразования на территории округа.

Здесь давно ждут, когда начнется строительство новой поликлиники ЯРБ-2, культурно-спортивного комплекса с бассейном и катком. Как сообщили в Минздраве РС(Я), по поликлиническому комплексу на 600 посещений в смену готовится ПСД.

Что касается спортивного объекта, то он будет строиться по программе «Газпром — детям» Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома. Заказчик согласовал площадку под его возведение. Как сообщила начальник Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска Жанна Якименко, спортивный объект получит прописку в микрорайоне Марха по Маганскому тракту. Его строительство начнется в 2020 году.

Жители Гагаринского округа ставят не первый год вопрос о проведении круглогодичного водопровода в частном секторе квартала «Белое озеро». Как решать этот вопрос, надо определиться с руководством «Водоканала», которому будут направлены письма, — сказала депутат.

От жильцов частного сектора микрорайона Новопортовской к депутату обратился Алексей Герасимов. По словам заявителя, в квартале «Борисовка-2» нет уличного освещения, грунтовые дороги разбиты и постоянно подтапливаются. Вот и получается, что зимой – темно, а летом по дорогам ходить невозможно.

Как сообщил депутату руководитель ЦРЭС Якутска Алексей Березовский, технические возможности для освещения улиц Миронова, Стрекаловского, Кычкина, Ефимова, Газомагистральная есть. Проектом, подготовкой техусловий и документации должен заниматься МУП «Горсвет». Но из-за отсутствия средств, как объясняет его руководство, вопрос не решается.

От ветеранов авиации, проживающих в Гагаринском округе, на прием к депутату пришел известный общественный деятель, много лет возглавлявший Реском профсоюза авиаработников, основатель Музея авиации в Якутске Михаил Васильев. Обеспокоенный тем, что в республике не хватает пилотов и командиров вертолетов, Михаил Егорович попросил поддержки депутата в решении вопроса об открытии профессиональных курсов на базе Якутского авиационно-технического училища — филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

Галина Данчикова сказала, что для рассмотрения вопроса необходимо экономическое обоснование, нужно знать какова потребность в кадрах и как они будут трудоустраиваться в республике.

Получила продолжение в ходе приема широко обсуждаемая в г.Якутске и Гагаринском округе многострадальная тема о гаражных и нежилых помещениях по улице Можайского, 13 «г». К депутату с этой проблемой в приемной ВПП «Единая Россия» в сентябре 2019 года от имени граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков и руководителей ГСПК «Маяк-21 век», обратилась руководитель инициативной группы Янина Кожакова.

Галина Данчикова побывала на проблемном объекте, встретилась с жильцами. По ее предложению в Окружной администрации Якутска прошло совещание с участием республиканской прокуратуры, Росреестра, контрольных органов и общественности. Депутат предложила решать проблему пошагово на основании экспертных заключений. По мнению Янины Кожаковой, которая пришла на прием к парламентарию с обеспокоенными жильцами, чтобы еще раз обсудить острую тему, первые шаги к продвижению вопроса наметились.

Во время приема граждан отдельным заявителям были даны сразу же исчерпывающие разъяснения. По другим обращениям будут направлены депутатские запросы и письменные ответы.

Некоторые обращения Галина Данчикова поручила взять на личный контроль коллегу, депутата Ил Тумэн Марину Силкину.