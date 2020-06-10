Галина Данчикова провела дистанционный прием граждан

К парламентарию обратились жители Якутска, поселков Марха и Жатай, Верхнеколымского района.

С вопросом оказать содействие дочери – выпускнице средней школы для подготовки к ЕГЭ обратилась жительница микрорайона Новопортовской.

Женщина пожаловалась, что в доме, где живет семья, нет технической возможности подключить Интернет. Оператор беспроводного Интернета «Yota» обеспечить высокую скорость передачи данных не может.

Депутат связалась по телефону с руководителями министерств инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, образования и науки, чтобы найти варианты решения проблемы. Парламентария заверили, что ситуацию рассмотрят и внесут предложения, чтобы выпускница могла готовиться к экзаменам.

Несколько обращений были связаны с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции. Заявители спрашивали у депутата, какая им может быть оказана помощь и будет ли Минздрав РС(Я) пересматривать порядок приема «узких» специалистов, к которым можно попасть только по направлению терапевта, а к нему бывает даже записи нет.

Граждане пенсионного и предпенсионного возраста, потерявшие заработок во время пандемии из-за того, что работали у предпринимателей по гражданско-правовому договору, интересовались трудоустройством, пенсионным обеспечением. Были обращения, связанные с отсутствием средств к существованию.

Парламентарий взяла все вопросы на контроль. По отдельным обращениям, которые требуют время, составлен план действий. По другим направлены запросы руководителям профильных учреждений и ведомств. Ни одна проблема, с которой жители республики обратились к депутату, не останется без внимания.

Галина Данчикова отметила, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации это не первый онлайн прием граждан. По мнению депутата, этот формат работы с избирателями стал более доступным.

Обратившиеся к парламентарию граждане смогли в дистанционном формате лично высказать свои вопросы депутату и получить необходимые консультации.

Очень важно, чтобы люди получили ответы на свои вопросы, полные разъяснения, не оставались один на один со своей проблемой, — подчеркнула Галина Данчикова.

В этот же день в рамках парламентского контроля депутат Государственной Думы от Партии “Единая Россия” Галина Данчикова в онлайн формате провела рабочее совещание по итогам обращения граждан, поступивших в ходе личного приема в Промышленном и Гагаринском округах города Якутска. Депутат вышла на связь с главой Управы Промышленного округа, депутатом Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Мариной Силкиной, представителями Управы Гагаринского округа. Более подробно об этом — в ближайшее время.