Галина Данчикова: профилактика —лучшее средство от болезни

Нынешним летом возобновил свою работу республиканский детский туберкулезный санаторий, который принял на профилактическое лечение уже более 260 детей с ослабленным здоровьем в возрасте от двух до шести лет.

Это произошло после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, во время которой в здании санатории размещалась инфекционная больница.

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова курирует профильное учреждение со дня строительства. Оно началось, когда Данчикова возглавляла правительство республики и является на сегодняшний день единственным в России типовым санаторием, построенном за последние десять лет. Недавно парламентарий побывала в детском тубсанатории с заместителем министра здравоохранения РС(Я) Надеждой Федоровой. Член думского Комитета по бюджету и налогам побеседовала с врачами, медсестрами и младшим медперсоналом. Работники не скрывали радости по поводу того, что снова занимаются нужным и важным делом – оздоровлением ребятишек, заменяют им на время родителей, щедро даря тепло и заботу.

Внимание к детскому санаторию всегда повышенное. А из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с короновирусной инфекцией, особенно. Неслучайно доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом туберкулеза Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Валентина Аксёнова ежегодно приезжает сюда, интересуется результатами работы, от которой во многом зависит здоровье нации. Созданная в Якутии лечебно-диагностическая база для адекватного и эффективного лечения детей с различными проявлениями туберкулезной инф

По мнению авторитетного специалиста, профилактика туберкулеза у детей сегодня на первом месте и ее нужно усиливать. Это самый превентивный метод в борьбе с коварной инфекцией. С ней может встретится любой человек, и ребенок тоже.

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова разделяет мнение федеральных и региональных специалистов в области фтизиатрии. По ее мнению, в особом внимании нуждаются дети из северных и арктических районов. До ковида профилактическое лечение в санатории ежегодно получали до 500 и более детей со всей республики. Из Арктики — порядка 50 маленьких северян, хотя потребности в нем значительно больше, поэтому возможности детского тубсанатория нужно использовать в полной мере для укрепления здоровья детишек, уверена парламентарий, представляющей социальную опасность, сопутствующими заболеваниями является единственной в нашей стране. Она расположена в сосновом бору и приспособлена для автономного жизнеобеспечения, — говорит профессор.