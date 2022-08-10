10.08.2022
16:29
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Красота & Здоровье

Галина Данчикова: профилактика —лучшее средство от болезни

Нынешним летом возобновил свою работу  республиканский детский  туберкулезный санаторий, который принял на профилактическое лечение уже более 260 детей с ослабленным здоровьем в возрасте от двух до шести лет.

Это произошло после двухлетнего перерыва, связанного с  пандемией, во время которой в здании  санатории размещалась инфекционная больница.

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова курирует профильное  учреждение со дня строительства. Оно началось,  когда Данчикова  возглавляла правительство республики и является на сегодняшний день единственным  в России типовым санаторием,  построенном за последние десять лет. Недавно  парламентарий побывала в  детском тубсанатории с заместителем министра здравоохранения РС(Я) Надеждой Федоровой. Член думского Комитета по бюджету и налогам побеседовала с врачами, медсестрами и младшим медперсоналом. Работники не скрывали радости по поводу того, что снова занимаются нужным и важным делом – оздоровлением ребятишек, заменяют им на время родителей, щедро даря  тепло и заботу.

Внимание к детскому санаторию всегда повышенное. А из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной  с  короновирусной инфекцией, особенно. Неслучайно доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом туберкулеза Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Валентина  Аксёнова  ежегодно приезжает сюда, интересуется результатами работы, от которой во многом зависит здоровье нации.  Созданная в Якутии лечебно-диагностическая база для адекватного и эффективного лечения детей с различными проявлениями туберкулезной инф

По мнению авторитетного специалиста, профилактика туберкулеза у детей сегодня на первом месте и ее нужно усиливать. Это  самый превентивный метод в борьбе с  коварной инфекцией. С ней может встретится любой человек,  и ребенок тоже.

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова разделяет мнение федеральных и региональных специалистов в области фтизиатрии. По ее мнению, в особом внимании нуждаются дети из северных и арктических районов. До ковида профилактическое лечение в санатории ежегодно получали до 500 и более детей со всей республики. Из Арктики — порядка 50 маленьких северян, хотя потребности в нем значительно больше, поэтому возможности детского тубсанатория нужно использовать в полной мере для укрепления здоровья детишек, уверена парламентарий, представляющей социальную опасность,   сопутствующими заболеваниями является единственной в нашей стране. Она расположена в сосновом бору и приспособлена  для автономного жизнеобеспечения, — говорит профессор.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба ЯРО ЕР

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