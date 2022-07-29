Галина Данчикова приветствовала участников «Дети Азии»

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова направила приветствие участникам VII Международных Игр «Дети Азии», которые стартуют сегодня, 28 июля, в городе Владивосток.

За победу по 18 видам спорта из участников Игр, прибывшим на Дальний Восток России из 13 стран, будут бороться юные спортсмены Якутии.

Галина Иннокентьевна пожелала ребятам ярких побед! Тренерам – успешных выступлений их воспитанников, а болельщикам – незабываемых впечатлений!

Парламентарий выразила уверенность, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне. И как прежде будут способствовать развитию детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопониманию между людьми.

Напомним, будучи премьер-министром Якутии, Галина Данчикова возглавляла Оргкомитет VI Международных Игр «Дети Азии». Главным Галина Иннокентьевна считала, что участие детей в Играх –это старт на пути к большому спорту, миру, дружбе и взаимопониманию.

Рада, что сегодня большая спортивная эстафета продолжается и следующие, VIII международные Игры, пройдут в Якутии уже через два года, отметила депутат в приветственном слове.

Благодаря «Детям Азии» в республике активно развивается спортивная инфраструктура, построены крупные современные спортивные комплексы, которые с большим желанием посещают якутяне. Работают многочисленные детские спортивные секции, обеспечивающие доступность детского спорта.

Только в прошлом году в Якутии введены в эксплуатацию восемь спортивных объектов в Горном, Верхневилюйском, Сунтарском, Хангаласском улусах и городе Алдан.

Поставленная Президентом страны Владимиром Путиным задача вовлечь не менее 70% населения в систематические занятия физкультурой и спортом в республике успешно реализуется, резюмировала Галина Данчикова.