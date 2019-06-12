Галина Данчикова поздравляет якутян с Днем России

Обращаясь к жителям и гостям республики, депутат Госдумы РФ подчеркивает, что важный государственный праздник — День России зародился в нашей стране летом 1990 года. 2 июня Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации и этот день стали называть Днем независимости.

12 июня 2002 года его переименовали в День России. Этот сравнительно молодой праздник олицетворяет прежде всего единение, взаимопонимание и крепкую дружбу многонационального народа, который на принципах конституционного федерализма, демократии, равноправия и партнерства укрепляет могущество нашего Отечества.

Сегодня в нашей стране в мире и согласии живут представители более 160 национальностей. Россия, как государство, занимает в мире девятое место по численности населения, 15 городов нашей страны являются городами-миллионниками.

Приближается к этой цифре и Якутия, которая считается самым крупным регионом России, имеющем славную многовековую историю и богатое культурное наследие. В Год консолидации жители республики сплотились еще больше, чтобы созидательным трудом укреплять большой экономический потенциал республики, реализовывать на ее территории крупные национальные проекты, направленные на повышение качества жизни якутян.

«Россия будет прирастать Сибирью», — говорил Михаил ЛОМОНОСОВ. Так оно и есть! Сегодня мы идем вперед и сильную Россию формируют стабильно развивающиеся регионы. Наша республика входит в их число — и мы этим гордимся!

Поздравляя якутян с праздником, хочу пожелать всем быть всегда сплоченными во имя интересов российского государства и его светлого будущего.

Успехов вам, дорогие земляки, в работе, учебе! Мира, гражданского согласия, здоровья, счастья и благополучия каждой семье!

Депутат Государственной Думы РФ Г.И. ДАНЧИКОВА