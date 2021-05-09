Галина Данчикова поздравляет с Днем Великой Победы

Уважаемые ветераны!

Дорогие якутяне!

День Победы для нашей Родины — это праздник, который бесконечно дорог нам. Он навсегда останется символом мужества и несгибаемой воли защитников Отечества, национальной гордости и героического труда нашего многонационального народа.

Только сплоченный, сильный духом народ мог победить в самой ожесточенной в истории человечества войне, вынести невзгоды и тяготы послевоенной разрухи, поднять из руин города и села.

Мы гордимся своими славными сыновьями – солдатами Великой Отечественной войны. Родина высоко оценила их заслуги, воины-якутяне удостоены высших наград государства — Золотой звезды Героя Советского союза, Героя России и полные кавалеры Ордена Славы.

Наш священный долг — чтить, беречь и приумножать вечную память и глубокую признательность всем, кто совершил этот бессмертный подвиг.

Первостепенной задачей государства остается забота о ветеранах. И наша святая обязанность сделать все возможное, чтобы не только добрым словом, но и конкретным делом выразить им свою бесконечную благодарность за мирное небо.

Дорогие наши ветераны! В этот торжественный день примите наилучшие пожелания доброго здоровья, бодрости духа, энергии, счастья и благополучия!

Низкий Вам поклон!

Депутат Государственной Думы РФ

Галина Данчикова