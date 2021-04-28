Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова поздравила коллективы скорой помощи Якутии с профессиональным праздником – Днем работников скорой медицинской помощи.

Парламентарий поблагодарила врачей, диспетчеров, фельдшеров, водителей экипажей за самоотверженный труд во имя жизни и здоровья людей. «Работа в службе скорой помощи – одна из самых значимых и сложных в медицинской отрасли. Вы проявляете настоящее мужество и самые лучшие человеческие качества, возвращая здоровье, спасая жизни! Низкий Вам поклон!, — говорится в поздравлении.

Галина Данчикова особо подчеркнула, что серьезная нагрузка легла на службу «скорой» в непростой эпидемиологической ситуации. «Вы с честью и достоинством приняли вызов пандемии и первыми оказываете медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией», — сказала депутат.

Теплые слова благодарности Галина Иннокентьевна адресовала ветеранам скорой помощи за добросовестный труд и ценный опыт, которым они охотно делятся с молодыми коллегами.

Депутат Госдумы отметила, что в последние годы государством развитию службы скорой помощи уделяется особое внимание, заметно обновляется материально-техническая база, создаются условия для оказания квалифицированной медицинской помощи. Это очень важно для такой большой территории, как Якутия.

В праздничный апрельский день Галина Данчикова пожелала коллективам скорой помощи профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья, тепла и благополучия.

В Якутске корзину с фруктами коллективу станции скорой медицинской помощи вручили помощники депутата Госдумы Аида Саввинова и Ираида Гермогенова.

Главный врач медицинского учреждения Татьяна Антонова от имени коллектива поблагодарила Галину Данчикову за теплые поздравления и внимание к скромному труду медицинских работников, готовых в любую минуту прийти на помощь человеку.