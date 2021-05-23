Галина Данчикова: Почему я участвую в праймериз?

Дорогие якутяне!

Я очень серьезно отношусь к процедуре предварительного голосования, потому что уверена: мнение избирателей – один из самых главных аргументов при формировании партией «Единая Россия» списков тех кандидатов в депутаты, которые партия парламентского большинства планирует выдвинуть на выборах в сентябре.

В преддверии выборов думаешь о том, что удалось сделать и что еще впереди. Мы видим, как меняется наша Якутия, но не забываем о существующем круге вопросов, которые необходимо решать.

Конечно, часть из них можно решить с помощью уже действующих программ и проектов, в том числе и партийных. К примеру, программа формирования комфортной городской среды, которая позволяет благоустроить и города, и села.

Мне есть, что рассказать избирателям о своей депутатской работе. За пять лет моей деятельности совместно с коллегами было подготовлено 120 законопроектов.

19 мая представила на пленарном заседании в Госдуме заключительный, лично мною подготовленный законопроект, который был принят в первом чтении.

Правовым документом предлагается лишать налоговых льгот участников региональных инвестиционных проектов, не выполняющих взятые на себя декларационные обязательства по объёмам инвестиций и сумме налогов, которые должны вноситься в региональные бюджеты.

Законопроект направлен на выполнение поручения Президента России о повышении ответственности организаций, реализующих инвестиционные проекты в рамках налогового стимулирования.

Когда бизнес нарушает условие по инвестициям, то упущенная налоговая выгода бюджетов должна быть обязательно восстановлена. Иначе нарушается принцип предоставления налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов.

Позицию Президента РФ разделяет Глава Якутии Айсен Николаев и руководство других субъектов, на территории которых работают крупные компании, вкладывающие инвестиции в добычу нефти, газа, строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов.

Добилась финансирования из федерального бюджета 1 млрд 800 млн рублей на завершение строительства железнодорожной магистрали Беркакит-Томмот — Нижний Бестях.

Поставила перед Правительством РФ вопрос о безопасности полетов в Якутии.

Перед руководителями Минфина РФ Антоном Силуановым и Минэкономразвития Максимом Решетниковым, а также перед председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным был поставлен вопрос о газификации территорий в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Направила депутатский запрос в профильный комитет Госдумы и федеральное ведомство, встречалась с руководством «Почта России», предложила поправки в закон о почте России – поскольку был риск, что при оптимизации ведомства закроются отделения почты в удаленных районах.

Поддержала законопроект по охране здоровья детей в образовательных организациях, в рамках которого будет решена проблема оказания в школах и детских садах первой помощи детям, в том числе и медико-санитарной. Законопроект уже прошел первое чтение.

Поддержала законопроект, предусматривающий вычет НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Закон поможет якутянам получать налоговый вычет за посещение спортивных секций.

Внесла от Якутии консолидированные поправки в законопроект о внесении изменений в порядок расчета МРОТ, которые должны учитывать природно-климатические особенности регионов.

Выступила за сохранение северных льгот при переходе на удаленную работу.

Направила предложения о господдержке предпринимательской деятельности в Арктическом регионе в Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Борюсь за транспортную доступность в Якутии. Добиваюсь предоставления субсидий из федерального бюджета для снижения тарифов на авиабилеты не только для льготников, но и всех категорий граждан .

Упорно настаиваю на внесении изменений в закон «О недрах» — участии недропользователей в рамках лицензионного соглашения в социально-экономическом развитии субъекта РФ, на территории которого они ведут свою деятельность.

Работаю над вопросами, поставленными на встречах жителями Мирнинского района, которые требуют изменений федерального законодательства — проезд детей-инвалидов детства с сопровождающими на лечение, своевременное лекарственное обеспечение льготной категории граждан, вопросы арендной платы за землю недропользователями, переселение из аварийного жилья.

По предложению пенсионера Владимира Тимофеевича Пустолякова, проживающего в поселке Светлом Мирнинского района, способствовала принятию федерального закона, инициированного партией «Единая Россия»: пенсионерам, проработавшим 30 лет в сельском хозяйстве и получающим повышенную 25% фиксированную выплату к страховой пенсии, будут выплачиваться эти средства, даже если они переедут из сельской местности на новое место жительства — в город или поселок городского типа.

Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям для создания гражданам удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь вступит в силу с 1 января 2022 года и будет распространяться на всех ветеранов сельского хозяйства, включая якутян, которые просили устранить ущемляющее права пенсионеров требование.

В настоящее время решается вопрос о выделении финансирования на завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода Якутск-Кызыл-Сыр (84 км).