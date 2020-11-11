Галина Данчикова: Победа в конкурсе начинается с инициативы якутян

Беседуя на днях с руководителем проекта «Колымское подворье», победившего во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», заместителем главы МО «Среднеколымский район» Анной Поповой, депутат Государственной Думы Галина Данчикова посоветовала колымчанам присмотреться к опыту алданцев и олекминчан. Получив по итогам конкурса федеральные средства на реализацию проектов по обустройству комфортной городской среды, они их уже реализовали.

Галина Данчикова убедилась в этом, побывав в Алдане и Олекминске, где жители сами решили, как обустроить общественное пространство.

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован по поручению Президента РФ Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Он вызвал большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований, особенно жителей малых городов, после чего было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Спасское селение» Олекмы сохраняет самобытность

Проект олекминского исторического парка «Спасское селение», который выиграл федеральный грант в 30 млн рублей, стал первым победителем этого конкурса в Якутии. Он позволил улучшить внешний облик старинного города, сохранить его самобытность, и превратить городское пространство в любимое место отдыха горожан.

В Алдане появился Городской парк

В Алдане Городской парк органично вписался в структуру общественного пространства, где территория православного храма, обелиск Победы, аллея Героев Советского Союза объединены в единый комплекс. Аккуратные дорожки, новые скамейки, урны, уличные фонари, детские городки, беседки и световой фонтан придали ему уютный и современный вид. Здесь с удовольствием гуляют с малышами в колясках молодые мамы, отдыхают пожилые люди, играет детвора.

Ил Дархан: «Проект «Колымское подворье» должен стать жемчужиной Колымы»

В этом году расположенный в Арктике Среднеколымский район разделил победу с дальневосточными проектами финалистов Всероссийского конкурса, в котором участвовали ЕАО (г. Биробиджан), Забайкальский и Камчатский край, Магаданская область и Бурятия. Арктический город, где проявили высокую активность жители, получит 50 млн рублей на реализацию интересного, с национальной изюминкой, и отличающегося новыми подходами, проекта.

Как рассказала депутату Госдумы Галине Данчиковой руководитель проекта Анна Попова, идея строительства площади в г. Среднеколымске возникла давно. По инициативе жителей и при поддержке алмазодобывающих компаний первый этап — «Центральная площадь» — был реализован к юбилею Среднеколымска в 2018 году. В ходе строительства появились новые идеи. По словам заместителя главы администрации района, хотелось, чтобы история освоения Сибири казаками получила отклик в этом проекте. Так появился памятник первопроходцам Колымы.

«Мы увидели, что площадь стала любимым местом жителей улуса. Захотелось сделать её красивой, комфортной и еще более востребованной. Вскоре здесь построили современную сцену, проложили беговую дорожку со специальным покрытием, посадили деревья и сделали новое освещение», — сказала куратор проекта.

По ее словам, в 2019 году, приехав с рабочим визитом в Среднеколымский улус, Глава РС (Я) Айсен Николаев отметил, что проект «Колымское подворье» должен стать «жемчужиной Колымы». «Это не могло не вдохновить нас на дальнейшую работу. Идей очень много, и в скором времени они будут воплощены в жизнь», — сказала Анна Попова.

Федеральные гранты: сохранять уникальные объекты наследия, повышая качество жизни

Отмечая высокую значимость гражданских инициатив и результативность конкурсных проектов якутян, депутат Госдумы РФ Галина Данчикова подчеркнула, что за три года республика выиграла федеральные гранты на сумму свыше 150 миллионов рублей. Привлечение бюджетных средств позволило уже обустроить общественные пространства Олекминска и Алдана. На очереди — Покровск и Нюрба, которые выиграли конкурс в минувшем году, Верхоянск и Среднеколымск, одержавшие победу в 2020-ом.

«Эти достижения стали возможны благодаря неравнодушным жителям Якутии, которые хотят создавать привлекательные городские пространства, сохранять уникальные объекты наследия, повышая, тем самым, качество жизни людей в экстремальных природных условиях. Победа в конкурсе начинается с инициативы якутян», — считает Галина Данчикова.



