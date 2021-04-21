Галина Данчикова по-прежнему на прямой связи с муниципалитетами

21 апреля в России отмечается один из самых молодых праздников в современной России – День местного самоуправления. Он был учрежден Указом Президента России в 2012 году для повышения роли и значения института МСУ, развития демократии и гражданского общества.

В Якутии муниципальное сообщество представляют 445 муниципальных образования от поселенческого до городского и районного уровня. По-прежнему на прямой связи с муниципалитетами Галина ДАНЧИКОВА, депутат Государственной Думы РФ.

Будучи премьер-министром Якутии Данчикова, несмотря на расписанный по минутам плотный рабочий график всегда находила время для общения с главами муниципальных образований и считала очень важным услышать из первых уст, что происходит на местах, какие проблемы волнуют людей, какая нужна поддержка, дельный совет.

Став депутатом высшего законодательного органа страны экс-премьер республики на первой же встрече с главами муниципалитетов, состоявшейся в декабре 2016 года, предложила продолжить конструктивное сотрудничество с муниципальной властью в интересах жителей республики.

«Наша общая задача – обеспечить общественную стабильность, слаженную работу органов государственной власти и местного самоуправления по реализации обязательств перед гражданами, — сказала тогда Галина Данчикова.

В свою очередь, главы муниципальных образований единогласно одобрили совершенно новый, по их словам, формат взаимодействия между депутатом Госдумы от региона и муниципальной властью, единодушно выразили готовность выступать экспертами по самым актуальным для жителей республики вопросам, исходя из многолетнего опыта практической работы на местах.

Также главы поддержали планы депутата Галины Данчиковой в рамках региональной недели посещать районы республики. За 4,5 года парламентарий побывала в более 20 районах республики, в режиме онлайн постоянно на связи с муниципалитетами. За это время депутат провела более 50 личных приемов граждан с обязательным участием глав МО.

Личный прием граждан парламентарий считает одним из эффективных форматов взаимодействия с избирателями. Особенно важным считает Галина Данчикова контроль за исполнением поручений по его итогам. Как правило, главы МО лично информируют депутата о том, что сделано.

Буквально спустя месяц после рабочей поездки депутата в Верхоянский район глава муниципального образования Гаврил Чириков, будучи в Москве в командировке, проинформировал Галину Данчикову о том, что уже сделано. Жители Верхоянья на прием к депутату пришли со своими насущными проблемами. Людей интересовали вопросы переселения из аварийного жилищного фонда, продвижения очереди на получение жилищного сертификата, благоустройства территории, выделения земельных участков для многодетных семей, развития малого предпринимательства, организации горячего питания школьников и другие. Все они были взяты на депутатский контроль, в том числе вопрос благоустройства территории поселка Батагай. Галина Данчикова обратила особое внимание главы района и его жителей на несанкционированные свалки мусора на улицах поселка и покосившиеся палисадники.

Гаврил Чириков сообщил об утвержденном плане работ по благоустройству территории, рассказал, что в течение прошедшего месяца батагайцы провели несколько субботников, в поселке Батагай установлено ограждение для детской площадки, работа по благоустройству поселка продолжается.

О положительном решении поднятых жителями уже Верхнеколымского района парламентарию на встрече в Якутске рассказали представители муниципальной администрации Мария Егорова и Александра Павлова. В Зырянке отрегулированы вопросы по работе местного отделения ПАО «Сбербанк» и «Почта России», решается вопрос получения лицензии на добычу песчано-гравийной смеси для муниципальных нужд. Это позволит минимизировать затраты местного бюджета по расходам на производство ремонтных работ улично-дорожной сети, производить с меньшими затратами аварийно-ремонтные работы после паводка.

Особое внимание депутат уделяет сохранению самобытной культуры, языка и хозяйственного уклада малочисленных народов Севера. Это одно из приоритетных направлений, требующих законодательной поддержки на федеральном уровне.

Положительно Галина Данчикова отмечает стремление муниципалов по совершенствованию действующего законодательства. В депутатской почте немало предложений от муниципалов. Эффективно зарекомендовал себя формат общения в режиме ВКС, когда на обратной связи находятся практически все районы Якутии. С главами депутат обсуждала проблемные вопросы, почему не работает пресловутый ФЗ-44 в Арктике, какие предложения нужно внести в действующий закон «Об охране здоровья граждан» в части паллиативной помощи, доступности первичной медицинской помощи. Актуальный разговор состоялся по правоприменительной практике ФЗ об ответственном отношении с животными. Главы направили в адрес депутат свои предложения, в частности, установлении переходного периода реализации закона, внесения изменений в ФЗ «О занятости», в Трудовой кодекс РФ в части удаленного режима работы.

Методическую и консультативную помощь депутат оказывает молодым главам поселений. В рамках VIII съезда муниципальных образований Якутии Галина Данчикова на встрече с молодыми главами наслегов и поселений обратила внимание на важные новеллы базового закона муниципалов. Прежде всего, расширение перечня видов муниципальных образований, консолидацию ресурсов, предполагающую оптимизацию бюджетных расходов там, где это необходимо. А также достаточно длительный переходный период до 1 января 2025 года, чтобы территории имели возможность плавно перестроиться на новый порядок организации местного самоуправления.

Корректировка базового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вызвала живой интерес у молодых глав муниципальных образований. Они буквально засыпали депутата Госдумы вопросами и предложениями, завязалась дискуссия о том, какие нормы нужно убрать или внести, чтобы сельские территории не потеряли преференции.

По мнению глав, новый законопроект должен учитывать территориальные особенности. Они связаны с тем, что некоторые поселения расположены на расстоянии от 50 до 100 км друг от друга. Один из участников дискуссии предложил разработать новую методику стимулирования глав поселений и наслегов, которая бы учитывала результаты их деятельности по отраслевому принципу – развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, транспортной инфраструктуры и т.д.

Большую разъяснительную работу член думского Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова проводит по актуальным вопросам бюджетной и налоговой политики.

С руководителями финансовых органов муниципальных районов обсуждались изменения в бюджетном законодательстве. Как отметила Галина Данчикова, безусловные приоритеты главного финансового документа страны на предстоящие три года — Послание Президента, обозначенные им национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами.

«В 2021 году в Якутию из федерального бюджета будет направлено 95 млрд рублей. Это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на сбалансированность региональных бюджетов, межбюджетные трансферты, и субвенции на выполнение полномочий, переданных из федерального центра и субсидии по всем направлениям.

На социальную политику расходы по сравнению с 2020 годом выросли на 480 млрд рублей, что составляет 26% федерального бюджета. Здесь включены все принципиальнее задачи и вопросы, которые были озвучены в послании Президента Российской Федерации — речь идет о ежемесячной выплате по пять тысяч рублей классным руководителям, выплаты на детей до трех лет, горячее питание школьников младших классов, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Практически в законе о федеральном бюджете ежегодно предусматривается по 90 млрд на реализацию данной программы, республика получает на трехлетку 6,5 млрд. рублей.

«Думаю, цифры доведены до муниципалитетов, вы уже знаете примерно свои объемы, где у вас будут строится ФАПы и больницы, проведена реконструкция и модернизация медицинских оборудований, — сказала Галина Данчикова. Увеличены расходы на здравоохранение и преодоление пандемии. За вами — контроль за эффективным расходованием федеральных средств у вас на территории», — призвала руководителей финансовых органов муниципальных образований депутат Государственной Думы.

В рамках мартовской региональной недели 2021 года депутат работала в Ленском районе, приняла участие в ВКС по вопросам реализации государственной программы ««Комплексное развитие сельских территорий» с участием глав поселений, заместителя председателя Правительства РС(Я) Михаила Никифорова и министра сельского хозяйства РС(Я) Александра Атласова.

Программа с впечатляющими объемами финансирования, только в 2020 году Якутия на ее реализацию получила из федерального бюджета более 1, 5 млрд рублей, представляет уникальную возможность улучшить качество жизни в селах, увеличить строительство жилья, социальных объектов, дорог, газовых сетей, локальных водопроводов, водоочистных сооружений, благоустроить наши села и поселки, сказала парламентарий.

Галина Данчикова уточнила, что реализация новой программы развития сельских территорий теперь рассматривается без привязки к агропромышленному производству, и касается всех отраслей экономики.

Главы поселений Ленского района задавали много вопросов по программе. В том числе, интересовались финансированием из внебюджетных источников. Для небольших населенных пунктов предложили разработать единые типовые проекты социальных объектов, чтобы их занесли в федеральный реестр и ими могли пользоваться разные поселения

Эта программа дает возможность улучшить жизнь селян в Якутии, — отметила Галина Данчикова. Парламентарий поддержала решение Правительства РС(Я) провести выездное заседание коллегии Минсельхоза в Ленском районе. По мнению депутата Госдумы, это существенная поддержка в практической работе.

Отметим, что очно-заочная выездная коллегия Минсельхоза РС(Я) состоялась 16 апреля под председательством вице-премьера Михаила Никифорова, глав Ленского, Мирнинского, Сунтарского, Анабарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Олекминского, Оленекского районов.

В повестке дня – обсуждение Концепции развития сельского хозяйства районов западной Якутии, исполнение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» по итогам 2020 года и другие вопросы.

В марте нынешнего года парламентарий встретилась с делегацией Кобяйского района в составе председателя Совета старейшин Никифора Дмитриевича Терехова, народных депутатов Александры Ивановой и Арнольда Бубякина, главы поселка Сангар Николая Попова.

Представители района обсудили с депутатом сложившуюся ситуацию техногенного характера на шахте «Сангарская», которая находится у нее на контроле, и продолжили разговор, начавшийся весной прошлого года в рамках юбилея — 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» поселку Сангар.

Галина Данчикова поддерживает инициативу сангарцев об увековечивании памяти тружеников тыла, добывающих уголь для военных нужд.

Якутяне всегда желанные гости для Галины Данчиковой и на Охотном ряду в Москве. Селяне делятся с депутатом добрыми новостями из жизни своих улулсов, рассказывают,какие проблемы их волнуют, обращаются за советом и поддержкой.

Галина Данчикова поддерживает земляков в стремлении повышать качество жизни селян, рассказывает о возможных механизмах решения постановочных вопросов.

«Это не забывается. Увидеть, прочувствовать атмосферу, где работают над законами – это супер! Мне, как главе поселения, интересно было увидеть масштаб законотворческой работы и донести это до селян, поделился своими впечатлениями Степан Саргыдаев, глава поселения «Чурапчинский наслег» МО «Чурапчинский улус», ныне министр молодежи РС(Я), после посещения Государственной Думы с коллегами из Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Намского, Хангаласского улусов.

«Нас впечатлило, что в Госдуме есть маленький уголок нашей необъятной республики. Здесь отстаивает интересы северян уважаемая нами Галина Иннокентьевна Данчикова. Мы убедились, что график работы депутата плотно спрессован, в ее кабинете тихо не бывает. Постоянные звонки, обращения посетителей, работа в Комитете и на пленарных заседаниях не оставляют свободного времени. И, тем не менее, депутат находит минуту-другую, чтобы поговорить с земляками», — рассказал он.