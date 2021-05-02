02.05.2021
14:56
83

Политика

Галина Данчикова ответила на вопросы якутян в радиоэфире

В рамках региональной недели депутатов Государственной Думы РФ парламентарий от Якутии Галина Данчикова в прямом радиоэфире республиканского радио ответила на вопросы жителей Якутии.

Разговор с радиослушателями начался с обсуждения Послания Президента страны – важного политического события 2021 года. Парламентарий акцентировала внимание на основных направлениях в обращении главы государства.

В ходе прямого радиоэфира Галина Данчикова ответила на многие поступившие вопросы. Отдельные вопросы депутат взяла на карандаш, сообщив  заявителям, что ответы и разъяснения им будут направлены письменно, а также размещены на сайте парламентария galinadanchikova.ru

В завершение эфира Галина Данчикова поздравила радиослушателей с майскими праздниками, пожелала жителям республики крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и удачи.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх