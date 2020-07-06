Галина Данчикова ответила на вопросы алданцев

Приехав на региональную неделю в Якутию, парламентарий продолжила прием граждан дистанционно. Это связано с ограничительными мерами, которые действуют до 14 июля.

Напомним, что личный прием граждан парламентарий ведет каждый месяц. В июне она выходила на связь с якутянами из Москвы. В июле депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Галина ДАНЧИКОВА ответила на тематические вопросы алданцев в Якутске. Они касаются защиты трудовых прав граждан, интересов многодетных семей, вопросов капремонта и возрастных групп населения.

Алдан сегодня строится, осваиваются, но не так быстро, как хотелось бы многодетным семьям, земельные участки, выделенные под индивидуальное строительство, где существуют сложности с подведением водо-, энерго- и теплоснабжения.

Хозяева новостроек пожаловались депутату, что городская власть с 2014 года обещает ускорить проведение коммуникаций, но на сегодняшний день подвижек нет.

Как сообщил глава города Алдана Александр БУГАЙ, собственных средств у муниципального образования на освоение этих участков не хватает. Чтобы привлечь ресурсы, готовится проектно-сметная документация, с которой Алдан может войти в федеральный проект «Жилье» в рамках действующей госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Он отметил, что работы будут проводиться в несколько этапов и подключение к инженерным сетям начнется с улицы Олимпийской, о чем застройщики улиц Есенина и Пушкина, где строят жилье многодетные семьи, письменно уведомлены.

Депутат предупредила, что берет вопрос об обустройстве земельных участков для них на контроль.

Одна из заявительниц сообщила депутату, что ей 70 лет и с нее берут половину оплаты за капремонт деревянного дома, в котором она проживает. По ее мнению, это неправильно.

Депутат разъяснила, что по законодательству от уплаты за капремонт освобождаются полностью граждане, проживающие в домах, которые признаны аварийными.

Галина Данчикова связалась по телефону с руководителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я) Владимиром Иониным, который сообщил, что дом, о котором рассказала заявительница, таковым не является. Более того, в нем запланирован ремонт крыши до 2021 года и ремонт инженерных сетей, фундамента в 2021-2023 годах. Уже проведен аукцион на разработку ПСД замены крыши, готовится к подписанию договор с подрядной организацией.

Другая заявительница рассказала, что переселяется в этом году из аварийного в новое жилье. Поэтому ее интересует вопрос, зачем нужно делать оценку старой квартиры, которая действительна только шесть месяцев, если она получает новую «квадрат в квадрат».

Галина Данчикова пояснила, что это требование законодательства. На чем оно основано, письменное разъяснение даст Минстрой РС(Я).

В ходе приема заявители обратились к депутату Госдумы РФ с личными вопросами, на которые будут даны конфиденциальные ответы.