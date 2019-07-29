Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию

«Время докажет, что регулярные пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте в Якутии будут востребованы», — сказала депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова на торжественной церемонии прибытия первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях.

«Экономика любой территории развивается более интенсивно, когда создается инфраструктура, и в первую очередь на транспорте. Пусковой комплекс Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Бестях), который благодаря усилиям всех участников грандиозного строительства сдается в постоянную эксплуатацию, — это действительно долгожданное событие для якутян», — отметила парламентарий.

«Мы все ждали этого более четверти века! С открытием регулярного пассажирского и грузового движения по железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск самый большой по площади регион страны – Республика Саха (Якутия) — интегрировался в железнодорожную сеть Российской Федерации. От Байкало-Амурской магистрали и Транссиба стартовала по вечной мерзлоте через непроходимые тайгу, болота и водные преграды якутская железная дорога.

Железная дорога Якутии, представляющая собой полностью обустроенный инфраструктурный комплекс, позволит поднять на новый уровень экономику республики, повысить транспортную доступность, качество жизни населения и сделать железнодорожный транспорт как отрасль экономики востребованным и конкурентоспособным наравне с авиацией и речным флотом.

Велика наша Россия, в разные города и веси по железной дороге едут сотни тысяч пассажиров, перевозятся миллионы тонн грузов.

Не так много сегодня людей в стране, которые бы ни разу не ездили в поезде. Но в Якутии, особенно за Полярным кругом, такие есть. С открытием регулярного пассажирского движения жители северных районов республики получили возможность отправиться в путешествие на поезде по России», — сказала Галина Данчикова.

Галина Данчикова отметила огромный вклад в строительство железной дороги в Якутии:

Яковлева Владимира Анатольевича – заместителя Председателя Правительства РФ; Грефа Германа Оскаровича – министра экономического развития и торговли РФ; Фадеева Геннадия Матвеевича – первого Президента ОАО «РЖД»; Жукова Александра Дмитриевича — заместителя Председателя Правительства РФ, председателя Совета директоров РЖД; Гранберга Александра Григорьевича — академика, директора СОПСа; Брежнева Владимира Аркадьевича – бывшего министра транспортного строительства СССР; Мишарина Александра Сергеевича – заместителя министра транспорта; Акулова Михаила Павловича – руководителя Росжелдора; Шенфельда Константина Петровича – заместителя руководителя Росжелдора; Разбегина Виктора Николаевича – директора СОПС; Позина Валерия Ароновича – главного проектанта, разработчика ТЭО; и особо Подольского Петра Емельяновича – заместителя директора Департамента Минэкономразвития России.