Галина Данчикова: Надо помогать людям

В рамках региональной недели депутатов Государственной думы член фракции «Единая Россия» Галина Данчикова провела в городе Якутске декабрьский онлайн-прием граждан, приуроченный к дню рождения партии.

С непростыми житейскими вопросами к парламентарию обратились жители Хангаласского, Алданского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского и арктического Момского районов.

Из города Покровска пожилая женщина, инвалид первой группы, рассказала депутату, что ей трудно обходиться без помощи социального работника. Галина Иннокентьевна сразу же решила этот вопрос. В тот же день ей об этом сообщила заявительница и поблагодарила депутата Госдумы за внимание и оперативное решение проблемы. Она сообщила, что представители социальной службы района уже приходили к ней и необходимая помощь будет оказываться.

Много обращений к депутату было от переселенцев. Например, две многодетные семьи из Южной Якутии попали в сложную ситуацию. В свое время их семьями были приобретены квартиры с использованием средств материнского капитала, но, как выяснилось позднее, квартиры они купили в домах, признанных аварийными.

Галина Данчикова сообщила, что направит обращения в профильный Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству для разъяснения сложившейся ситуации. Федеральный закон о новых механизмах расселения аварийного жилья принят в декабре прошлого года. Правовым документом уточняется порядок переселения жителей из аварийных домов. Поправки внесены в Жилищный кодекс и закон о фонде содействия реформированию ЖКХ. Заявителям будет направлен письменный ответ.

Семья ветеранов из Мегино-Кангаласского улуса попросила оказать содействие в приобретении санаторно-курортной путевки в подмосковный санаторий «Бэс Чагда».

Выяснив ситуацию, парламентарий для ответа дозвониться до отдаленного села не смогла.

«Сегодня в условиях ограничений из-за эпидемиологической ситуации этот санаторий временно не принимает гостей, — отметила Галина Данчикова. — Мы направим письменный ответ супругам Ивановым с разъяснениями, что нужно сделать для оформления санаторно-курортной путевки и могут ли ветераны воспользоваться льготами на проезд».

О вопиющей ситуации, связанной с нарушением прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, депутату сообщила неравнодушная женщина, проживающая в отдаленном районе. Депутат поставила об этом в известность Министерство труда и социального развития, руководство которого моментально отреагировало и создало комиссию по проверке поступившего сигнала. По данному факту незамедлительно начата проверка, о результатах которой депутат Государственной Думы будет уведомлена дополнительно. Галина Данчикова взяла этот вопрос на личный контроль и будет следить за его исполнением.

Жительница города Якутска, инвалид второй группы, пожаловалась депутату на холод в квартире и бездействие управляющей компании. Депутат сразу же связалась с первым заместителем министра ЖКХ и энергетики Вячеславом Емельяновым и попросила взять ситуацию в холодной квартире на ежедневный контроль.

В ходе приема депутат Государственной Думы подробно ответила на все вопросы, интересующие избирателей.