08.12.2020
15:00
24

Политика

Галина Данчикова: Надо помогать людям

В рамках региональной недели депутатов Государственной думы член фракции «Единая Россия» Галина Данчикова провела  в городе Якутске декабрьский  онлайн-прием граждан, приуроченный  к  дню рождения партии.

С непростыми житейскими вопросами к парламентарию обратились жители Хангаласского, Алданского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского и арктического Момского районов.

Из города Покровска пожилая женщина, инвалид первой группы,  рассказала  депутату, что ей трудно обходиться без помощи социального работника. Галина Иннокентьевна  сразу же решила этот вопрос. В тот же день ей об этом сообщила заявительница и поблагодарила депутата Госдумы за  внимание и оперативное  решение  проблемы. Она сообщила, что  представители социальной  службы района уже приходили к ней и необходимая помощь  будет оказываться.

Много обращений к депутату было от переселенцев. Например, две многодетные семьи из Южной Якутии попали в сложную ситуацию. В свое время их семьями были приобретены квартиры  с использованием средств материнского капитала, но, как выяснилось позднее, квартиры они купили в домах, признанных аварийными.

Галина Данчикова сообщила, что направит обращения в профильный Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству для  разъяснения сложившейся ситуации. Федеральный закон о новых механизмах расселения аварийного жилья принят в  декабре прошлого года. Правовым документом уточняется порядок переселения жителей из аварийных домов. Поправки внесены в Жилищный кодекс и закон о фонде содействия реформированию ЖКХ. Заявителям будет направлен письменный ответ.

Семья ветеранов из Мегино-Кангаласского улуса попросила оказать содействие в приобретении санаторно-курортной путевки в  подмосковный санаторий «Бэс Чагда».

Выяснив ситуацию, парламентарий для ответа дозвониться до отдаленного села не смогла.

«Сегодня в условиях ограничений из-за эпидемиологической ситуации этот санаторий  временно не принимает гостей, — отметила Галина Данчикова. — Мы направим  письменный ответ  супругам Ивановым  с разъяснениями,  что нужно сделать  для  оформления  санаторно-курортной путевки и могут ли ветераны воспользоваться  льготами  на проезд».

О вопиющей ситуации, связанной с нарушением прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, депутату  сообщила неравнодушная женщина, проживающая в отдаленном районе. Депутат поставила об этом в известность  Министерство труда и социального развития, руководство которого моментально отреагировало и создало комиссию по проверке поступившего сигнала. По данному факту незамедлительно  начата проверка, о результатах которой депутат Государственной Думы будет уведомлена дополнительно. Галина Данчикова взяла этот  вопрос на личный контроль и будет следить за его исполнением.

Жительница города Якутска, инвалид второй группы,  пожаловалась депутату на холод в квартире и бездействие  управляющей компании. Депутат   сразу же связалась с  первым заместителем министра ЖКХ и энергетики Вячеславом Емельяновым  и попросила  взять  ситуацию в холодной квартире на ежедневный контроль.

В ходе приема депутат Государственной Думы подробно ответила на все вопросы, интересующие  избирателей.

«Люди попали в сложную жизненную ситуацию, им нужна правовая помощь и поддержка, которая, безусловно, должна быть  оказана», — сообщила по итогам приема граждан Галина Данчикова.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх