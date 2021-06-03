Галина Данчикова: Маломобильные граждане хотят работать!

Какие факторы влияют на трудоустройство инвалидов, и какие изменения нужно внести в федеральное законодательство, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья, могли работать и чувствовать себя социально защищенными?

Эти вопросы обсуждались на площадке органов исполнительной власти республики с участием депутата Государственной Думы Галины Данчиковой, которая считает, что действующее законодательство в сфере занятости и социальной поддержки маломобильных граждан необходимо совершенствовать.

В онлайн-формате на связь вышли и.о. Госкомзанятости Елена Калашникова, министр труда и социального развития Елена Волкова, представители работодателей, общественных организаций и регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

Поводом для обстоятельного разговора стали участившиеся обращения маломобильных граждан к депутату Галине Данчиковой. Одно из последних прозвучало в апрельском радиоэфире. Супружеская пара с ограниченными возможностями здоровья попросила депутата помочь с работой. Состоявшийся после эфира телефонный разговор высветил проблемы, которые нужно решать на федеральном уровне, считает депутат Госдумы.

Свою позицию о содействии занятости инвалидов высказал заместитель председателя республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Василий Никитин. Понимая семью, которая в поисках работы была вынуждена обратиться к депутату, он перечислили факторы, негативно влияющие на трудоустройство граждан с ограничениями по здоровью. К ним относятся утеря профессиональной квалификации, отсутствие у работодателей вакансий и специально созданных для инвалидов рабочих мест, ухудшение состояния здоровья и необходимость прохождения лечения в период поиска работы. Кроме того, недоступность городского общественного транспорта, нехватка пандусов в учреждениях и предприятиях, необорудованные специализированные переходы, а также бытовые и материальные проблемы. Многие инвалиды не трудоустраиваются из-за того, что боятся потерять льготы, региональные доплаты малоимущим гражданам.

По состоянию на 1 марта 2021 года в Якутии проживает 52377 человек с инвалидностью, из них трудоспособного возраста – 29335 человек, работающих – 6369 человек.

В своем выступлении исполняющая обязанности председателя Госкомитета занятости Елена Калашникова отметила, что на федеральном и республиканском уровне не предусмотрены механизмы стимулирования работодателей, которые принимают на работу инвалидов.

Для повышения занятости этой категории граждан принята государственная региональная программа на 2020-2024 годы, финансируемая из федерального и республиканского бюджетов.

На оборудование одного рабочего места для инвалидов Правительством РС (Я) в мае 2021 года утвержден размер субсидии, составляющий 120 тыс. рублей. Всего предусмотрено около одного миллиона рублей на оснащение рабочих мест, число которых по сравнению с прошлым годом сокращается.

Предусмотрены средства на сопровождение маломобильных граждан для получения ими профессионального образования и содействия в трудоустройстве.

По словам Калашниковой ежегодно в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обращаются порядка 1300 инвалидов. Из них более 60-70% признаются безработными, и только около 40% этой категории граждан трудоустраиваются.

В трудоустройстве маломобильных граждан помогает принятый в РС(Я) Закон о квотировании рабочих мест. По данным ежемесячного мониторинга, проводимого службой занятости, на 1 апреля 2021 года квота для трудоустройства инвалидов установлена в 1028 организациях республики на 3229 рабочих мест, где работают сегодня 2 347 инвалидов.

По мнению работодателей, существующий механизм трудоустройства по квотированию вызывает много вопросов. Как показывает практика, рабочие места, создаваемые в счет квоты, зачастую не соответствуют профессионально-квалификационной подготовке инвалидов. Наиболее востребованы у них специальности – аптекарь, столяр, обувщик. Однако всех обеспечить такой работой невозможно.

Министр труда и социального развития Елена Волкова говорила о мерах социальной поддержки маломобильных граждан и об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям.

Депутат Госдумы Галина Данчикова считает, что предложение Госкомзанятости о внесении изменений в законодательство, позволяющих арендовать для инвалидов рабочие места на предприятиях, где бы они могли трудиться, требует тщательной проработки.

Парламентарий попросила минтруд и Госкомзанятости проанализировать все предложения, обосновать механизмы их реализации, учитывая специфику предприятий, ориентированную на маломобильных граждан. В ближайшие дни они должны быть направлены в Госдуму для согласования с профильными комитетами. Эту работу депутат Галина Данчикова возьмет на себя.