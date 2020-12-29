29.12.2020
17:23
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Общество

Галина Данчикова исполнила желания Владлены и Саши

Сбылось новогоднее желание  воспитанницы детского сада «Умка» четырехлетней  Владлены, которая, как выяснилось, в Деда Мороза  не верит. Но о детском фотоаппарате малышка мечтала.

И мечта маленькой, очень талантливой девочки, сбылась. В канун Нового года помощник Деда Мороза – руководитель аппарата «Молодая Гвардия «Единой России» Александр Аверенский — передал Владлене от депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковойдетский фотоаппарат и сладкий подарок.

Мама Владлены рассказала, что дочка  мечтает стать фотографом. Девочка любит рисовать, пейзажи получаются яркими,  красивыми.  Успевает заниматься гимнастикой, помогает маме с младшей сестренкой Даночкой, которой всего два месяца.

И сегодня Владлена поверила в новогоднее чудо. «Приятно исполнять желание маленьких якутян, особенно в такой волшебный праздник, как Новый год! Я с радостью участвую в акции «Елка желаний» и хочу пожелать всем крепкого здоровья, тепла, мира и добра»! — сказала Галина Иннокентьевна.

Новогодний подарок от депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой получила и ученица Республиканской коррекционной школы-интерната Александра из Абыйского улуса.

Бабушка Саши обращалась к Галине Данчиковой во время личного приема  граждан с просьбой помочь  в важном  для семьи вопросе. По словам Марии Николаевны, мамы девочки, в дневнике у Саши только четверки и  пятерки, она активно  участвует в жизни школы. Ее фотография – на Доске  лучших учеников, чем очень гордится папа.

«Мы благодарны государственной поддержке семьям с детьми, особенно воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши дети получают качественное образование, необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, всесторонне развиваются. И нас, родителей, такая поддержка  побуждает действовать в интересах своих детей. По большому счету, примером для них являемся мы, родители, и бездействовать мы не можем», — сказала Мария Николаевна и передала депутату Галине Данчиковой пожелания дальнейшей плодотворной работы.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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