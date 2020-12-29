Галина Данчикова исполнила желания Владлены и Саши

Сбылось новогоднее желание воспитанницы детского сада «Умка» четырехлетней Владлены, которая, как выяснилось, в Деда Мороза не верит. Но о детском фотоаппарате малышка мечтала.

И мечта маленькой, очень талантливой девочки, сбылась. В канун Нового года помощник Деда Мороза – руководитель аппарата «Молодая Гвардия «Единой России» Александр Аверенский — передал Владлене от депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковойдетский фотоаппарат и сладкий подарок.

Мама Владлены рассказала, что дочка мечтает стать фотографом. Девочка любит рисовать, пейзажи получаются яркими, красивыми. Успевает заниматься гимнастикой, помогает маме с младшей сестренкой Даночкой, которой всего два месяца.

И сегодня Владлена поверила в новогоднее чудо. «Приятно исполнять желание маленьких якутян, особенно в такой волшебный праздник, как Новый год! Я с радостью участвую в акции «Елка желаний» и хочу пожелать всем крепкого здоровья, тепла, мира и добра»! — сказала Галина Иннокентьевна.

Новогодний подарок от депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой получила и ученица Республиканской коррекционной школы-интерната Александра из Абыйского улуса.

Бабушка Саши обращалась к Галине Данчиковой во время личного приема граждан с просьбой помочь в важном для семьи вопросе. По словам Марии Николаевны, мамы девочки, в дневнике у Саши только четверки и пятерки, она активно участвует в жизни школы. Ее фотография – на Доске лучших учеников, чем очень гордится папа.