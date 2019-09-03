Галина Данчикова и Алексей Стручков находятся с рабочей поездкой в Олёкме

Утренний туман над Леной сместил на несколько часов рабочий график депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой в Олекминском районе.

Сразу по прилету парламентарий и первый вице-премьер Правительства РС(Я) Алексей Стручков отправилась из аэропорта в первый Нерюктяйинский наслег – 36-й по счету населенный пункт, куда Галина Данчикова приезжает на региональную неделю. Сложившаяся практика рабочих поездок депутата с членами правительства РС(Я) показывает эффективность консолидированного взаимодействия, позволяющего на месте решать вопросы и информировать сразу же об этом население.

С жителями наслега, раскинувшегося вдоль реки Лены, Галина Иннокентьевна встречается не в первый раз. Работая председателем Правительства республики, Данчикова приезжала сюда, когда весенний паводок нанес огромный ущерб поселению, затопив десятки жилых домов и социальных объектов. Тогда было принято решение восстановить разрушенное жилье, построить новую школу, детский сад и больницу. Сегодня эти объекты находятся на незатопляемой территории. Депутат напомнила селянам, что проблемы были решены, потому что в трудную минуту они не растерялись, создали общественный совет, взяв на контроль качество и ход строительных работ.

В этот раз на встрече в сельском клубе депутат рассказала селянам о своей законотворческой работе, принятых важных законах об упрощенной регистрации недвижимости для пенсионеров, поддержке многодетных семей, обманутых дольщиков, безопасности на дорогах, реализации программ переселения из аварийного жилья, развития сельских территорий, национальных проектов «Демография», «Здравоохранение».

Депутату задавали много вопросов, в частности, о речном сообщении, которое часто прерывается. В этом году Лена резко обмелела. Курсирующие между Якутском и Олекминском пассажирские суда постоянно ломаются, аэропорт из-за размывания полосы часто не принимает самолеты, и люди находятся в транспортной изоляции. Единственная региональная автодорога «Умнас» требует капремонта.

Депутат сообщила селянам, как в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 будут реконструироваться объекты на территории Якутии, куда включен аэропорт Олекминск.

Снижение уровней воды ниже критических отметок по всей транспортной артерии в республике может привести к срыву завоза жизнеобеспечивающих грузов. Аномальное обмеление Лены, что происходит на протяжении последних лет с Волгой, может повториться на следующий год.

Что делать, как предупредить маловодность кормилицы Лены — этот вопрос депутат намерена обсудить в пятницу, 6 сентября с руководителями федеральных структур, заинтересованных министерств и ведомств.

Об этом депутат поставила в известность жителей наслега и города Олекминска, с которыми Галина Данчикова встретилась в тот же день КЦ «Гармония».