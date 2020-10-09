Галерея Афанасия Осипова объявила конкурс рисунков

Картинная галерея академика Афанасия Осипова приглашает учащихся общеобразовательных школ принять участие в детском конкурсе рисунков «О спорт, ты – мир!» в рамках выставки «Якутия спортивная».

Конкурс проводится в целях популяризации художественного наследия народного художника СССР, РСФСР, РС(Я), лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, академика Российской Академии Художеств Афанасия Николаевича Осипова (1928-2017). Участниками конкурса могут быть все желающие от 7 до 17 лет. Сроки проведения конкурса: с 9 октября по 28 октября 2020 года. Подведение итогов конкурса – 4 ноября 2020 г.

Конкурс проводится в заочной форме на площадке социальной сети Instagram. Для участия в конкурсе необходимо приобрести билет по 100 рублей, который дает право прослушать тематическую экскурсию по временной выставке «Якутия спортивная» в Картинной галерее академика Афанасия Осипова, Хабарова, 27. Часы работы: с 10:00-18:00, понедельник, вторник – выходные дни. После прослушивания тематической экскурсии ребенок должен нарисовать рисунок, посвященный теме спорта. Фотографию рисунка необходимо опубликовать в социальной сети Instagram и обязательно подписаться и отметить аккаунт Галереи @osipov_gallery. В публикации необходимо указать Фамилию, Имя ребенка и возраст. На время проведения конкурса аккаунты участников должны быть открытыми.

На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге, с использованием любых средств для рисования — цветные карандаши, краски (гуашь, акварель, акрил), восковые мелки, пастель. Рисунок, набравший наибольшее количество лайков – побеждает в конкурсе.

Победители конкурса получают сладкие призы от французской пекарни «BonAmi» и билет на показ мультфильма в кинотеатр «Лена», г. Якутск. В каждой возрастной категории определяется один победитель.

По всем вопросам обращаться — 8 964 420 48 64 Екатерина; телефон галереи: (4112) 21-75-36.