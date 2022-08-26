Гала-концерт мастеров искусств Якутии состоится на Восточном экономическом форуме
На Восточном экономическом форуме состоится выставка «Улица Дальнего Востока», где примут участие 11 регионов страны. Главным событием культурной программы форума станет гала-концерт мастеров Якутии «Северное сияние» на приморской сцене Государственного академического Мариинского театра, сообщает ЯСИА. По словам заместителя министра культуры и духовного развития республики Марины Силиной, концерт будет посвящён народным традициям и самобытности культуры Якутии.
«С 5 по 12 сентября во Владивостоке мы будем показывать искусство нашей республики на выставке «Улица Дальнего Востока». Впервые в программе мы включим участие артистов балета, это будет фишкой программы. Также в рамках Восточного экономического форума пройдут Дни якутского кино, где мы представим наши новинки. Главной концепцией нашего выступления является сохранение самобытной аутентичной культуры, где наряду с традиционными танцами и песнями, перекликаются достижения современных видов искусства», – рассказала она.
На концерте выступят артисты Государственного театра и оперы балета республики, Театр коренных малочисленных народов Севера, артисты Государственного цирка, солисты и хомусисты Театра эстрады, а также артисты Филармонии Якутии. В рамках форума пройдут Дни якутского кино, где покажут новинки якутских картин: «Холодное золото», «Джулур: мас-рестлинг», «Дикий Челлендж», «Вертолёт» и «Бугун-Былыр». По словам заместителя министра культуры и духовного развития, приморские зрители встретятся с актёрами и режиссерами якутского кино.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий