3 апреля в 18:00 в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится Гала-концерт «Күн Өркөн – несущие тепло солнца». На сцене – студенты и творческие коллективы Якутского колледжа культуры и искусств. Зрители смогут насладиться выступлениями народного ансамбля танца «Өркөн», народного театра «Эйгэ», ВИА «BaArt».

Программа концерта состоит из новых номеров и танцев в самых разнообразных жанрах. Вас ждут эстрадные и вокальные выступления, фольклорные и хореографические постановки, объединенные единым сюжетом, позволяющим окунуться в прекрасный мир юности, чувств, любви!

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«Общее число участников концерта – 85 человек. За почти год, проведенный в изоляции и онлайн-режиме, мы очень соскучились по живым выступлениям и нашим зрителям. Пришла весна! Пришло время сменить медицинские маски на театральные! Приходите, мы будем рады видеть вас!», – говорит режиссер-постановщик концерта Саргылана СТЕПАНОВА.

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«В рамках концерта пройдет вручение традиционной ежегодной премии «Күн Өркөн». В 10 номинациях будут отмечены лучшие выпускники ЯРКПУ и ЯККиИ, внесшие большой вклад в развитие культуры и искусства нашей республики», – отметил директор колледжа культуры Захар НИКИТИН.

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Билеты на Гала-концерт «Күн Өркөн – несущие тепло солнца» можно приобрести в кассах Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Сахатеатра, к/т «Центральный», Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина и в онлайн-кассе tesserus.com.

Справки по телефону 703-206.