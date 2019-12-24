Гала Борзова в АГИКИ

Известный стилист, входящий в ТОП-5 лучших стилистов России, Гала Борзова в очередной приезд в Якутию провела ряд фэшн-мероприятий, также встретилась со студентами АГИКИ.

Студенты, в основном будущие дизайнеры, художники, графики и преподаватели института получили уникальную возможность пообщаться с настоящим профессионалом, которая работает со многими громкими брендами и звездами. С первой же минуты Гала расположила к себе аудиторию , общалась в очень свободной, непринужденной обстановке.

Ну когда еще можно послушать из первых уст самой Гала Борзовой подробности ее творческого графика, разные интересные истории, приоткрыть завесу мира “глянца»?

Помимо того, что Гала работает со звездами шоу-бизнеса, она разрабатывает рекламные кампании по всему миру, проводит съемки для модных журналов самых разных стран. Это поистине человек, который может смело утверждать, что она принадлежит всему миру.

На встрече в АГИКИ она поделилась со студентами секретами профессионального мира модной индустрии. У нее есть своя онлайн-школа, через обучение в которой прошло уже 800 стилистов. Работала она также куратором курса “Стайлинг в индустрии моды” в Британской высшей школе дизайна. Гала рассказала о недавнем опыте серьезной работы с президентом соседнего с Россией государства, чем оставила легкую интригу по догадке: “А кто же это может быть?”. Это, конечно, уже совсем другой уровень.

Самой главной фишкой стал мастер-класс для студентов по личному бренду. Как его выстраивать, как себя преподносить, чтобы сделать себе имя? В наше динамичное время мало быть талантливым, умным, работоспособным. Очень важно создать свой образ и продвигать его. А как и с помощью чего- слушатели почерпнули массу полезных советов и узнали интересные “лайфхаки”.

Как же много могут дать молодым людям такие встречи, лекции успешных людей! История знает сотни примеров знаменитых, талантливых личностей, судьбу которых предопределила случайная встреча, даже один разговор с яркими пассионариями. А то, что Гала Борзова-именно пассионарий, сомневаться не приходится. Человек, благодаря своему уму, таланту, трудолюбию, блестящему образованию ( дипломы МГУ, РЭА им Плеханова,London College of Fashion) достигла многих высот на своем профессиональном поприще. Возможно, встреча с таким человеком зажжет огонь в душе, который откроет дорогу будущим талантам.

Гала Борзова также встретилась с ректором института Саргыланой Игнатьевой. Известный стилист и руководитель вуза поделились впечатлениями и договорились о сотрудничестве.

Инициаторами встречи в АГИКИ выступили старший преподаватель института , известный художник-модельер Варвара Филиппова и доцент, кандидат наук Василиса Тарасова.