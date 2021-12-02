Гала Борзова: Грандиозное fashion-событие Якутии

В третий раз в Якутске состоится модный показ “Arctic Fashion Show-2021”. Как отметила главный стилист шоу Гала Борзова, якутян ожидает грандиозное событие, аналогов которому в Якутии еще не было.

«Чувствуется, что командой проделана действительно большая и слаженная работа. В прошлогоднем “Arctic Fashion Show” я выступала в качестве амбассадора, а в этом году являюсь главным стилистом шоу. Поэтому с людьми, которые день и ночь трудятся над организацией мероприятия, я знакома. В команде стилистов работают мои ученицы – Дарья Соколова и Кира Тарасова. Приятно с ними поработать и поделиться опытом. Если говорить о работах дизайнеров и модельеров этого года, то мне понравились все луки и модели. Уровень высокий. Думаю, что сегодня якутяне станут свидетелями масштабного fashion-события республики, которого еще не было», – сообщила Гала Борзова.

Отметим, что ежегодно “Arctic Fashion Show” отражает определенную проблему в арктических районах. Тема шоу этого года посвящена цифровизации, развитию в Арктике инфокоммуникационной инфраструктуры. По словам главного стилиста, участники постарались осветить заявленную тему с разных ракурсов, что отражают выбор тканей и их цвет, покрой, стиль.

“Arctic Fashion Show-2021” пройдёт в онлайн-формате. Прямую трансляцию с ЦСП «Триумф» сегодня, 2 декабря, с 18:00 будет вести НВК «Саха». Трансляцию также можно будет посмотреть по ссылке на YouTube-канале телекомпании (https://youtu.be/KIZt-1defpE).

Всего на мероприятие заявились 39 дизайнеров и модельеров из Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Из них для участия в шоу были отобраны 26 модельеров и дизайнеров одежды, две ювелирные фирмы и один дизайнер-ювелир.

Одна из представленных коллекций будет посвящена Варваре Филипповой – руководителю и инициатору проекта, которой не стало в этом году.